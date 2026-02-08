IDOL戦国時代を切り開く、次元を超える9人の祭典『I.ADORE』初の楽曲「IDOLIZE」配信リリース決定！ショートアニメep02も公開！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

IDOL戦国時代を切り開く、次元を超える9人の祭典『I.ADORE（ヨミ：アイアドア）』のショートアニメep02が、本日公式YouTubeチャンネルにて公開された。

前回公開されたep01では、「この国のアイドルになる」ことを決意した彼ら。しかし、今後の生活を送るための重大な問題が発覚して--。気になるep02のストーリーは公式YouTubeでチェックしよう。

さらに、ショートアニメ公開とあわせて『I.ADORE』初のオリジナル楽曲「IDOLIZE（ヨミ：アイドライズ）」が2月11日（水・祝）に配信リリースされることが発表され、配信リリースを記念したPre-add / Pre-saveキャンペーンもスタート。対象URLから楽曲を配信予約すると、もれなくSNSで使えるオリジナルバナー画像がプレゼントされる。

『I.ADORE』は、音楽原作キャラクターラッププロジェクト『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』、超人的シェアハウスストーリー『カリスマ』に続く、“EVIL LINE RECORDS”と“株式会社Dazed”による第3弾二次元キャラクターコンテンツとして、プロジェクト始動前からSNSを中心に大きな注目を集めてきた。ショートアニメ・楽曲と、展開が一気に加速する『I.ADORE』からますます目が離せない。今後の動向を見逃さぬよう、ぜひ公式SNSおよび公式サイトをチェックしておこう。

●配信情報

「IDOLIZE」

2月11日配信開始

Pre-add / Pre-saveキャンペーンURL

https://www.toneden.io/evillinerecords/post/idolize-i-adore

作詞：OHTORA

作曲：OHTORA, New K

編曲：New K, WON AGAIN

コーラス：かもめ児童合唱団

Containing cover of “バラ色の日々” 作詞・作曲：吉井 和哉

(C) 1996 NHK Publishing, Inc. & BAJ INC.

歌唱：I.ADORE / 詠見野 メクル / 生月 学斗 / 干二支 合九 / 夜乃 夢知郎 / 禍福 招多 / 音明 白黒熊 / 歴 七子 / 天ノ川 移 / 華原 すうあ

●作品情報

『I.ADORE』

IDOL戦国時代を切り開く、次元を超える9人の祭典『I.ADORE』

原作：Dazed CO.,LTD.

音楽制作：EVIL LINE RECORDS

キャラクターデザイン：くにゃもん

アートデザイン：BALCOLONY.

＜イントロダクション＞

２×××年――。

家柄や学歴による優劣のなくなったニホンでは中央政府が撤廃され、国はリーダーを失った。

分断された９つのリージョンでは、人々が新たな指導者を求めるようになる。

その指導者こそ『シックスセンス』……つまり、特殊な力に秀でた『アイドル』であった。

こうして、アイドルが政を執る“アイドル戦国時代”が訪れた。

その渦中、各リージョンに「何かを変えたい」と強く願う9人の男の子が現れる。

彼らはある時、不思議な夢に導かれ異世界の日本へと転生する。

そして、生まれ持った『シックスセンス』を磨きながら、

自らの運命を切り開くため、アイドルを志すのだった――。

【キャラクター】

詠見野 メクル（CV：三橋かおる）

生月 学斗（CV：福西勝也）

干二支 合九（CV：宇田川かいと）

夜乃 夢知郎（CV：峯田大夢）

禍福 招多（CV：橘 龍丸）

音明 白黒熊（CV：宮粼雅也）

暦 七子（CV：石井孝英）

天ノ川 移（CV：根岸凜太朗）

華原 すうあ（CV：丸岡竜馬）

©︎I.ADORE

関連リンク

『I.ADORE』公式YouTube

『I.ADORE』公式サイト

https://i-adore.com