お笑いトリオ「ぱーてぃーちゃん」の信子が７日深夜放送のテレビ東京系「ドラマチックに！喋ってお焚き上げ」（土曜深夜１時２５分）に出演。元彼の扱い方を明かした。

この日の番組内で「元恋人と偶然再会してお茶行くのって普通？」というテーマでゲストとトーク。信子は持論を展開。「別れ方によります。まじで『こいつキッショ』みたいな。『マジ無理なんだが』という別れ方したらマジで会いたくないけど。元々友達とかだったら全然いいかも」とキッパリ。共演したタレントで女優のファーストサマーウイカが、「自分からは誘わない？」と聞くと、「誘わないっすね。しゃべることねえもん。もう、うちらの限界ここだったっしょで終わってるから」と断言。

これに文筆家・伊藤亜和氏は「私は全然ありですね」とぽつり。「別れた後に会って反省会みたいなのするの好きなんですよ」と告白。伊藤氏はこれまで全員（の元カレ）と“反省会”をしてきたという。

信子が「それってちょっと、戻ってもいいかもって（元カレを）誘うんですか」と伊藤氏に聞くと、「それはないかも」と否定。その理由は「１よりおもしろい２はないって言うじゃないですか」と説明。周囲は「確かに」納得していた。