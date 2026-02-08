◆練習試合 日本ハム８―４阪神（８日・名護）

虎の“浜ちゃん”が絶好調やで！ 昨年１２月の現役ドラフトでヤクルトから移籍した阪神・浜田太貴外野手（２５）が８日、今季初の対外試合となる日本ハムとの練習試合（名護）でチーム１号を放った。０―０の４回２死、畔柳の１４８キロを左翼席へ。「すぐ調子に乗っちゃうんで…。謙虚にいきます」と前を向いた。

６回には左前打。４日のシート打撃でも一発を含む長打２本で存在感を示した新戦力は、師匠の教えを守っていた。オフは０９年から３大会連続でＷＢＣに出場し、ヤクルトにも在籍した内川聖一氏の自主トレに参加。そこで出されたのが“フォロースルー禁止令”だった。「インパクト後に上を向いちゃう。内川さんからは『インパクトで終わり』と。振りたい気持ちを抑えてコンパクトに」と言い聞かせ、快打につなげた。

ドラフト１位・立石（創価大）は右足肉離れでリハビリ中。前川ら左翼の定位置を争うライバルが多くても「オープン戦でもっと結果を残して、外野のポジションを１つ取れるように頑張りたい」と引くつもりはない。藤川監督も「黙って続けることだと思う」と期待を寄せるブレイク候補。内川流を貫き、先発左腕・大竹に続く“現役ドラフトの星”になる。（中野 雄太）

◆浜田 太貴（はまだ・たいき）２０００年９月４日、福岡県生まれ。２５歳。大分・明豊２年夏の甲子園で２試合連続本塁打。１８年のドラフト４位でヤクルト入団。２５年の現役ドラフトで阪神へ移籍。通算成績は２５５試合で打率２割１分２厘、１８本塁打、５３打点。オフは内川聖一氏と３年連続で自主トレ。１７７センチ、８１キロ。右投右打。年俸１６００万円。