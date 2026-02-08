２０２０年にアマチュア横綱に輝きアメリカンフットボールの世界最高峰ＮＦＬを目指していた花田秀虎が８日、トヨタアリーナ東京で行われた世界相撲大会「白鵬杯」に来場した。報道陣に対して、あらためてＮＦＬ入りが極めて厳しくなり、角界入りを検討していることを明かした。プロレスのＷＷＥ、ＮＦＬ再挑戦などの選択肢もあることを明かし、「いまはすべてフラットに考えている」と明かした。

昨年はコロラド州立大で学生コーチを務めながらＩＰＰ（インターナショナル・プレイヤー・パスウェイ）と呼ばれるＮＦＬの外国人選手発掘プログラムに挑戦しようとしたが、参加資格を得られなかった。現在は日体大相撲部の寮で稽古に励んでおり、相撲部屋への出稽古も検討しているという。

一方で角界入り検討の報道が５日にされたことで「たくさん連絡が来たし、ネットのトップに上がっていてビックリした。でも多くの人が楽しみにしてくれているのはありがたい」と語った。

この日は親交のある幕内・義ノ富士、伯乃富士（ともに伊勢ケ浜）とも再会し、談笑した。元横綱の白鵬翔さん（４０）にも挨拶。日体大の後輩の応援のため熱視線も送り「懐かしい。後輩たちもたくさん出て頑張っていた」とうれしそうだった。