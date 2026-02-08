◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ ▽第１節 川崎５―３柏（８日・Ｕ等々力）

柏はアウェーで川崎に３―５。開幕戦を黒星でスタートした。

エースが反撃ののろしを上げた。０―３の前半３８分、ＭＦ小泉佳穂のパスをエリア右で受けたＤＦ原田亘が右クロスを送ると、ＦＷ細谷真大はゴール前で後ろを向きながら右足のかかとで角度を変えて、好セーブを続けていたＧＫスベンド・ブローダーセンの壁を破った。「後ろ気味だったのであの体勢しかなかった。とっさの判断」。細谷らしい難しい体勢からのシュートでチームの百年構想リーグ第１号を決めて、追い上げムードを作った。

自身のキャリアで初めて開幕戦弾を決めたが、表情は険しかった。「１点返せたことによって後半押し込めると思っていた。カウンターのところだけをケアしながら追加点を狙うと話していた」と振り返るように、後半は柏が押し込む時間も多かったが、同点にはいたらず。自身にも決定機もあったことから、悔しそうな表情に終始した。

この試合で柏は１９本のシュートを記録。対して、川崎は半分以下の９本だった。しかし、結果は５失点で、自チームは３得点のみ。ちばぎん杯でも課題に挙がった決定力が再び浮き彫りになった。シュート５本を放ったエースは「体が動いている感じはあったが、勝てていないので。チームとしての課題である決定力を上げて行ければ」と次戦以降の巻き返しを誓った。