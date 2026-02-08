ÃÝÆâÃÒ¹á¡¢Í½Áª22°Ì¤ÇÇÔÂà...½¸ÂçÀ®7ÅÙÌÜ¤Î¸ÞÎØ¡¢ºÇ¸å¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ê³ê¤ê¡¡»°ÌÚ¤Ä¤Ð¤¤ÏÁ´ÂÎ3°Ì¤Ç·è¾¡¿Ê½Ð¡Ú¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¡Û
¢£¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¡¡¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É½÷»Ò¥Ñ¥é¥ì¥ëÂç²óÅ¾Í½Áª¡ÊÆüËÜ»þ´Ö8Æü¡¢¥ê¥Ó¡¼¥Ë¥ç¡¦¥¹¥Î¡¼¥Ñ¡¼¥¯¡Ë
¡Ú¶¥µ»ÆüÄø¡¦ÆüËÜÂåÉ½°ìÍ÷¡Û¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤¬³«Ëë¡¢Á°²óÂç²ñ¤Î²áµîºÇÂ¿¥á¥À¥ë¿ô¡Ö18¡×¤òÄ¶¤¨¤é¤ì¤ë¤«¡©
¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯™¤Î¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É½÷»Ò¥Ñ¥é¥ì¥ëÂç²óÅ¾Í½Áª¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¡¢ÆüËÜ½÷»Ò»Ë¾åºÇÂ¿¤ËÊÂ¤Ö7ÅÙÌÜ¤Î¸ÞÎØ½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÃÝÆâÃÒ¹á¡Ê42¡¢¹Åç¥¬¥¹¡Ë¤Ï¡¢Í½Áª2²ó¤Î¥¿¥¤¥à¹ç·×¤Ï1Ê¬36ÉÃ88¤Î22°Ì¡£¾å°Ì16¿Í¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ºÍ½ÁªÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2Âç²ñÏ¢Â³½Ð¾ì¤Î»°ÌÚ¤Ä¤Ð¤¡Ê22¡¢ÉÍ¾¾¤¤¤ï¤¿¿®ÍÑ¶â¸Ë¡Ë¤Ï¡¢2²ó¹ç·×1Ê¬32ÉÃ87¤Î3°Ì¤Ç¡¢·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¥Ñ¥é¥ì¥ëÂç²óÅ¾¤Ï2¿Í¤ÎÁª¼ê¤¬ÊÂÎó¤¹¤ë¥³¡¼¥¹¤òÆ±»þ¤Ë³ê¤ê¹ß¤ê¡¢´úÌç¤ÎÆâÂ¦¡ÊËÀ¤Î¹â¤µ¤¬Äã¤¤Êý¡Ë¤ò³ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¼ïÌÜ¡£´úÌç¤Î´Ö³Ö¤ÏÌó23m¡¢Í½Áª¤Ç¤Ï¡¢³ÆÁª¼ê¤¬°ã¤¦¥³¡¼¥¹¤Ç1²ó¤º¤Ä³êÁö¤¹¤ë¡£2²ó¤Î¹ç·×¥¿¥¤¥à¤ò¤â¤È¤Ë¡¢32¿ÍÃæ¾å°Ì16¿Í¤¬·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ø¡£·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ï1ÂÐ1¤ÇÂÐ·è¤·¡¢Àè¤Ë¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¤¿Áª¼ê¤¬¼¡¤Î¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¿Ê¤à¡£³ê¤ë¥³¡¼¥¹¤ÏÍ½ÁªÄÌ²á½ç°Ì¤Î¹â¤¤Áª¼ê¤¬Áª¤Ù¤ë¡£
14Ç¯¥½¥Á¸ÞÎØ¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÃÝÆâ¤Ï¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤ÆÎ×¤ó¤ÀÂçÉñÂæ¡£02Ç¯¥½¥ë¥È¥ì¡¼¥¯¥·¥Æ¥£¡¼¸ÞÎØ¤«¤é7Âç²ñÏ¢Â³½Ð¾ì¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÀã¤Î¾õÂÖ¤Ï¡Èhard-packed¡É¤È¸Ç¤¤¾õÂÖ¡£ÀÖ¥³¡¼¥¹¤Ç¤Î1²óÌÜ¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï´°àú¤Ë·è¤Þ¤ë¤È¡¢¥³¡¼¥¹¤ÎºÇÃ»¤ò³ê¤ë°ÂÄê´¶¤ò¸«¤»¤¿¡£¾¯¤·¿µ½Å¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¤¥¿¥¤¥à¤Ï48ÉÃ88¤È¿¤Ó¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ÀÄ¤Î¥³¡¼¥¹¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿»°ÌÚ¤Î1²óÌÜ¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È·è¤á¤ë¤È¡¢Áê¼ê¤Èº¹¤òÉÕ¤±¤Æ³Î¼Â¤Ê¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç45ÉÃ62¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£1²óÌÜ¤ò½ª¤¨¤Æ»°ÌÚ¤ÏÀÄ¥³¡¼¥¹¤Ç3°Ì¡¢ÃÝÆâ¤ÏÀÖ¥³¡¼¥¹¤Ç14°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¾¡Éé¤Î2²óÌÜ¡¢ÀÄ¥³¡¼¥¹¤ÎÃÝÆâ¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê·è¤á¤ë¤È¡¢¹¶¤á¤¿³ê¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£´úÌç¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯ºÇÃ»¥ë¡¼¥È¤Ç¤È¤ê¡¢½øÈ×¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë¾è¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç½¸ÃæÎÏ¤òÀÚ¤é¤µ¤º¤Ë¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£¤À¤¬¸åÂ³¤ÎÁª¼ê¤ËÈ´¤«¤ì¤Æ¾å°Ì16¿Í¤Î·÷³°¤Ë¡£Í½ÁªÇÔÂà¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¶¥µ»À¸³è¤ËËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
»°ÌÚ¤Î2²óÌÜ¡¢ÀÖ¥³¡¼¥¹¤«¤é¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¤È¡¢ºÇ½é¤Î¼ÐÌÌÊÑ²½¤ÇÂÎ½Å¤¬¸å¤í¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÃæÈ×¤Ç¤â¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·¤¿¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤êÎ©¤ÆÄ¾¤·¤Æ47ÉÃ25¡£Ìó1ÉÃÈ¾ÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¬2²ó¹ç·×¤Ç1Ê¬32ÉÃ87¤ÈÁ´ÂÎ¤Î3°Ì¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£