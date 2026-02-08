７日のフジテレビ「さんまのお笑い向上委員会」で、新アシスタントとなった原田葵アナウンサーに番組の洗礼が降りかかった。

冒頭トーク後に原田アナがメインゲストを呼び込んでいる横で、明石家さんまが自身の司会者テーブルを怪訝な顔をしてのぞきこみ…「おい、ほんで、これ何や？」。司会者テーブルの、カメラからは映らないニコニコパネルの裏側から、赤い小瓶のようなものを２つ取り出すと、原田アナが慌てて「私のヤツです」と引き取って隠した。

照れ笑いの原田アナに、さんまは「俺んとこ、隠すなや！なにしてんねん、お前」。原田アナは「隠す場所がなかったから…ちょっと、ここに隠しとこうかなと思って」と明るく説明し、小瓶は何かと聞かれると「リップと目薬です」とニコリ。

ここで黒沢かずこが「えええーっ！？」と大声。原田アナが驚くと、黒沢が「いやいや、ちょっと、待って！それ、さんまさんの所に隠すのダメよぉ！」とお局ネタで説教を開始し、「若手アナを検挙」のテロップが入った。

「別にええやろ」と笑いが起こる中、黒沢は「ダメダメ」と許さず、「ユルくない？あっ、そうか、今フジテレビ怒る人いないんだ！？ダメ！！」とぶっ放して笑わせた。

さんまが乗っかり、「俺の司会席やろ、ここ！」と原田アナを説教すると、陣内智則がすかさず「そこおること、ほとんどないやないか！」と突っ込んで爆笑が起こった。

ネットでも「リップと目薬ｗ」「黒沢さんにガチ怒られる葵ちゃん笑」「原田アナ（笑）なかなかの大物ぶり！」「コスメをそこに置くかｗ」「怒る人いないんだぁｗ」と笑いが広がった。

テレビ界屈指の過酷番組とされる「向上委」では、原田アナの就任時に、歴代番組アシスタントの女性アナ３人が全員退社していることがネタになっていた。