名古屋Dの佐藤卓磨がSR渋谷戦で約9カ月ぶり試合出場…大ケガからの復帰に「感無量です」
2月8日、名古屋ダイヤモンドドルフィンズはホームのIGアリーナでサンロッカーズ渋谷と対戦。84－59で快勝を収めたこの一戦では、昨シーズン終盤に右膝前十字靭帯損傷という大ケガを負った佐藤卓磨が、約9カ月ぶりにコート復帰を果たした。
11,120人の大観衆が詰めかけた一戦。佐藤に出番が訪れたのは第3クォーター残り6分52秒のことだった。今村佳太に代わってコートへ足を踏み入れると、会場からは割れんばかりの拍手と歓声が沸き起こった。
佐藤はブランクを感じさせない献身的なディフェンスを見せると、第4クォーター残り5分55秒には待望の瞬間が訪れる。加藤嵩都のパスから迷わず放った3ポイントシュートがネットを揺らした。復帰後初得点を記録した佐藤は、その後もディフェンスリバウンドやアシストをマークし、最終盤までコートに立って勝利の瞬間を噛み締めた。
［写真］＝B.LEAGUE
佐藤は昨年5月の診断後、全治8～10カ月という長いリハビリ生活を余儀なくされていた。今月6日にインジュアリーリストから抹消されたばかりの背番号14は、この日約5分間の出場で3得点1リバウンド1アシストを記録。試合後にコート上で行われたインタビューでは「チームメートとスタッフのおかげでここまで来れたので感無量です」と復帰への喜びと首位への感謝を表した。
試合は名古屋Dが序盤から圧倒。第1クォーターを23－10とリードすると、ドンテ・グランタムやアラン・ウィリアムズらが着実に加点し、終始SR渋谷に主導権を渡さなかった。強固なディフェンスでSR渋谷を59得点に抑え込んだ名古屋Dは、西地区上位争いに向けてさらに勢いを加速させている。
■試合結果
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 84－59 サンロッカーズ渋谷（@IGアリーナ）
名古屋D｜23｜21｜22｜18｜＝84
SR渋谷 ｜10｜18｜18｜13｜＝59
［写真］＝B.LEAGUE
【動画】復帰していきなり3ポイントを決める佐藤卓磨
ドルファミから大きな拍手👏
佐藤卓磨が約9ヶ月ぶりに怪我から復帰し、早速3Pシュートを沈める！@tkm0811 @nagoyadolphins#Bリーグ #りそなグループ pic.twitter.com/PDFaozhB42
- B.LEAGUE（Bリーグ） (@B_LEAGUE) February 8, 2026