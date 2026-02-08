2026年1月16日（金）から、地域の特別な権利や体験を販売するプラットフォーム『TOKKEN（トッケン）』にて、約6か月の熟成期間を経て届けられる『はじめのチーズ ホール5kg（6か月熟成）』が販売されています。

画像：株式会社あるやうむ

『はじめのチーズ ホール5kg（6か月熟成）』は、北海道の胆振地方、太平洋に面したむかわ町にある小さな牧場で大切に育てられた牛の生乳を使ったチーズです。

画像：株式会社あるやうむ

熟成の時間も含めて価値とするため、購入後に製造が開始され、完成・発送までに約6か月かかります。

画像：株式会社あるやうむ

時間がかかる分、最適な状態に仕上げられるチーズ。ゆっくりと仕上がった一つのかたちを、記念日や節目に受け取ることもできます。

画像：株式会社あるやうむ

購入者特典として希望者には、『ASUKAチーズ工房』のチーズづくりの現場を実際に見学できる機会も！

在庫販売ではなく、購入確定後に一つひとつ製造されるため、限定5点での販売です。

詳細情報

はじめのチーズ ホール5kg（6か月熟成）

価格：49,500円（送料込み）

商品サイズ：直径28cm、高さ10cm

販売数量：5点

販売場所：TOKKENオンラインショップ

※注文後に製造を開始し、6ヶ月熟成後にお届け

北海道Likers編集部のひとこと

“完成品をすぐに受け取る”のではなく、“完成までの時間を含めて受け取る”熟成チーズが登場！

ホール5kgというサイズも、切り分ける工程や、食べ進める中での味わいの変化まで含めて、チーズと向き合ってほしいという想いからなんだとか。

ワールドチーズアワード銀賞受賞したチーズを、ぜひ味わってみてくださいね◎

文／北海道Likers

【画像・参考】【北海道むかわ町 ASUKAチーズ】“6か月熟成のホールチーズ”を限定5点で販売開始 ― 注文後に製造を開始、熟成の時間ごと味わう。TOKKENで新たな食の権利を展開 ― - PR TIMES

※この記事はリリース時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。

※文中の価格はすべて税込みです。



