BE:FIRST¤ÎSOTA¤µ¤ó¡¢SHUNTO¤µ¤ó¡¢MANATO¤µ¤ó¡¢RYUHEI¤µ¤ó¡¢JUNON¤µ¤ó¡¢LEO¤µ¤ó¤¬8Æü¡¢¡ØBE:the ONE -START BEYOND DREAMS-¡Ù¸ø³«µÇ°ÉñÂæ°§»¢¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú BE:FIRST¡¦RYUHEI ¡Û¡¡SOTA¤Ë¥¿¥¤¤Ç¤ÎÆÍÈô¤Ê¹ÔÆ°ÌÀ¤«¤µ¤ìÀÖÌÌ¤Ç¤´¤Þ¤«¤¹¡¡¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È²¿¸À¤Ã¤Æ¤ë¤«Ê¬¤«¤ó¤Ê¤¤¡×¡¡SHUNTO¤ÏÆó¤ÄÀ±¥Õ¥ì¥ó¥ÁÌ£¤ï¤¤½é¡¹¤·¤¤´¶ÁÛ
ËÜºî¤Ï¡¢¡ÚBE:FIRST THE MOVIE¡Û¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂè3ÃÆ¡£
À¤³¦¿Ê½Ð¤òÌÜ»Ø¤·Æü¡¹³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤¬¡¢µîÇ¯¤Ä¤¤¤ËÌ´¤À¤Ã¤¿¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¡£¥Ä¥¢¡¼¤Ë´°Á´Ì©Ãå¤·¤¿ËÜºî¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¥Ä¥¢¡¼¤ÎÎ¢Â¦¤ä¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥ª¥Õ¤Î»þ´Ö¤ÎÍÍ»Ò¤â»£±Æ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢µ¢¹ñ¸å¤ÎÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤â¹Ô¤¤¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¡ÖÁÇ´é¡×¤È¡ÖËÜ²»¡×¤ËÇ÷¤Ã¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¥à¡¼¥Ó¡¼¤Ç¤¹¡£
¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ÖTHE FIRST¡×¤«¤éÃÂÀ¸¤·¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤«¤éº£¸½ºß¤Þ¤Ç¡¢¾ï¤Ë¥«¥á¥é¤ÎÂ¸ºß¤¬¿È¶á¤Ë¤¢¤Ã¤¿BE:FIRST¡£
SOTA¤µ¤ó¤Ï¡¢à¼ÒÄ¹(SKY-HI¤µ¤ó)¤Î°Õ¸þ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¥«¥á¥é¤¬¤Þ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥°¥ë¡¼¥×¡£¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç£´Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤ÆËÜÅö¤Ë¥Î¥ó¥¹¥È¥ì¥¹¤Ç¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤Ç¤â¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê²á¤´¤»¤ëËÍ¤é¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î»Ñ¤ò¼ý¤á¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ±Ç²è¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤ËBE:FIRST¤é¤·¤¤ºî¤êÊý¤È´°À®·Á¤¬¸«¤é¤ì¤ë±Ç²è¤«¤Êá¤È±Ç²è¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤ÇË¬¤ì¡¢°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¹ñ¤òÌä¤ï¤ì¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¡£
SHUNTO¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¦¡Á¤ó¡Ä¤È¹Í¤¨¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¤âà¿§¡¹¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Õ¥é¥ó¥¹á¤È²óÅú¡£à¤´ÈÓ¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£Æó¤ÄÀ±¤Î¤Ä¤¤¤¿¥Õ¥ì¥ó¥Á¤ò¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤Ç¿©¤Ù¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ï¤¹¤´¤¯¡¢º£¤Ç¤âµ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹á¤È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤Ç¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍý¤ò¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤ò¾Ð´é¤ÇÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»Ê²ñ¼Ô¤«¤é¡¢Ì£¤Î´¶ÁÛ¤ä²¿¤¬°ìÈÖ¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¾¯¤·º¤¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤ÇSHUNTO¤µ¤ó¤ÏàÁ´Éô¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Äá¤ÈÁ°ÃÖ¤¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤Çà¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ê¤ó¤«¡Ä¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¸À¸ì²½¤Ç¤¤Ê¤¤ÎÎ°è¤ÎÎÁÍý¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Äá¤È°ì¸À¡£²ñ¾ì¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤«¤é¥¯¥¹¥¯¥¹¤È¾Ð¤¤¤¬µ¯¤¤ë¤Ê¤«¡¢à¤½¤Î¡Ä¤è¤¯Ê¬¤«¤ó¤Ê¤¤¤±¤É¤á¤Ã¤Á¤ã¤ª¤¤¤·¤¤¡ª¤ß¤¿¤¤¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤º¤Ã¤È¥³¡¼¥¹¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤Í¡£Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹á¤È¡¢À±ÉÕ¤¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÇÌ£¤ï¤Ã¤¿¥³¡¼¥¹ÎÁÍý¤Ë½é¡¹¤·¤¤´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼½ªÈ×¤ÇË¬¤ì¤¿¥¿¥¤¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤â³¤³°¤Ë´·¤ì¡¢¤¤¤¤°ÕÌ£¤ÇÎÏ¤¬È´¤±³Ú¤·¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤«¡£
SOTA¤µ¤ó¤Ïà¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤Î¤È¤¤È¤«¥·¥ã¥¤¤À¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢RYUHEI¤Ïá¤È´ÑµÒ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢àRYUHEI¤Ï¥¿¥¤¤ÇË¬¤ì¤¿¥¦¥Ã¥É¥Ç¥Ã¥¤Î¤¢¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¡¢¤Ç¤Ã¤«¤¤Í·Í÷Á¥¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤Í¡¢¡ÖWe're BE:FIRST¡ªI'm from JAPAN¡ª¡×¤È¤«¸À¤Ã¤ÆÂçÀ¼¤Ç¶«¤ó¤Ç¤¿¤ê¡£¤Ê¤ó¤«³Ú¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Íá¤È¾Ð´é¤ÇË½Ïª¡£
à¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤èRYUHEI¤Ï¡£¥¿¥¤¤¬¤Ô¤Ã¤¿¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Íá¤È¡¢¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î´Ö¡¢RYUHEI¤µ¤ó¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤½¤¦¤ËÐí¤²Ã¸º¡£
»Ê²ñ¼Ô¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤È¡¢RYUHEI¤µ¤ó¤Ï¶ì¾Ð¤¤¤Çà¤Á¤ç¤Ã¤È²¿¸À¤Ã¤Æ¤ë¤«Ê¬¤«¤ó¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Äá¤È¡¢¾®¤µ¤ÊÀ¼¤Ç¥³¥á¥ó¥È¡£SOTA¤µ¤ó¤Î¹ðÇò¤òÌµ¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ²ñ¾ì¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
