BE:FIRST全員で2つ星フレンチへ SHUNTOが語ったワールドツアー中の思い出「よく分からないけどめっちゃ美味しいみたいな状態」【BE:the ONE -START BEYOND DREAMS-】
【モデルプレス＝2026/02/08】BE:FIRST（ビーファースト）が8日、都内にて開催されたドキュメンタリー映画シリーズ【BE:FIRST THE MOVIE】第3弾 映画『BE:the ONE -START BEYOND DREAMS-』（2月6日公開）公開記念舞台挨拶に出席。SHUNTO（シュント）がフランスでの思い出を語った。
【写真】BE:FIRST、6人全員で舞台挨拶登壇 6通りのユニーク回答
同映画で密着しているワールドツアー「-Who is BE:FIRST？-」で1番印象に残った国について、JUNON（ジュノン）が「オランダ（街の景色も雰囲気もすごく温かくてずっといたいなと思った）」と答えた一方で、SHUNTOは「結構言っちゃってるかもしれないんですけどやっぱりフランスで…またご飯の話になっちゃいますけど」とグルメなSHUNTOらしい回答に。「2つ星のついたフレンチをメンバー全員で食べに行って、それはすごい記憶に残ってますね」とメンバー皆で食事をした思い出を語った。
しかし何が美味しかったかと問われると「全部美味しかったんですけど、ちょっとあの美味しさを言語化できない領域の料理だったので『よく分からないけどめっちゃ美味しい』みたいな状態でずっとコースが続いてた感じ」と複雑な味わいを言葉にしがたいとも話し、笑いを誘っていた。
さらに、舞台挨拶後半には「デビュー5周年のBE:FIRSTが2026年に進化したいこと」という質問に対し、6人それぞれが回答をフリップに書いてトークする場面も。全員でフリップを出した瞬間に「やっちゃったな…みんな真面目やん…何書いたんだっけ…」と苦笑いを浮かべたSOTA（ソウタ）は「いや真面目でした。書き方はちょっとふざけてるんですけど…」と前置き、ロックフェスへの出演など毎年新しい挑戦をしていく中で「BE:FIRSTならではのアーティシズムというのはここまで1番大事にしてやってきたんですけど、最初に掲げたクオリティとクリエイティブというのに関してはスケジュール感とかもあって偏りがあったなっていうのは正直あって」とBE:FIRSTが掲げていた3つの指針について語った。
その上で、2026年は「もう一度目立たない努力というかクオリティをどれだけ練習するか、本当に0から1を作るところに携わる機会を増やすのかみたいな、そういったところをもう1回思い出してやっていきたい」と意気込み。「去年末あたりから思っていて、見事に今年1月からもうしっかりやらせてもらっているので『もう頑張ってます』って書いてます」とすでに1月から新たな仕事が始動していることも匂わせていた。また、SHUNTO（シュント）は「自分たちらしい音楽をもっと追求」、MANATO （マナト）は「毎秒していくステップアップ（ラップ風に発表）」、RYUHEI （リュウヘイ）は「夢（漢字の上に「yume」、下に「Dream」とふりがな付き）」、JUNON（ジュノン）は「愛されるグループ」、LEO（レオ）は「音楽を愛して音楽に愛されるチーム！！」とそれぞれ多種多様な回答を披露していた。
BE:FIRSTはデビュー5周年YEARの2026年、グループ初となる単独スタジアム公演「BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the"BE:ST"」の開催を予定しており、さらなる飛躍を誓う年となる。そんな記念すべき年に公開する本作は、これまでの『BE:the ONE』シリーズと構成が異なり、初のワールドツアー「-Who is BE:FIRST？-」TOTAL31DAYSを完全密着取材し、オーディション当時から掲げられていた目標であった世界進出の裏側に迫った。ライブパフォーマンスはもちろんのこと、帰国してからのメンバー独占インタビューを実施。ツアーの裏側やオフの時間も含めた、“素顔”と“本音”に迫ったリアル・ドキュメンタリーの構成となっている。（modelpress編集部）
◆SHUNTO、メンバー全員で2つ星フレンチへ
◆SOTA「もう頑張ってます」新たな活動を示唆
◆BE:FIRSTドキュメンタリーシリーズ第3弾「BE:the ONE -START BEYOND DREAMS-」
