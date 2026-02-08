ドジな猫さん、マヌケな猫さんって、何であんなにもたまらなく可愛いんでしょう。ハシゴに登ってドジっ子ぷりを存分に発揮する猫さんに、たくさんの人がメロメロになっています。

話題となっている投稿は、記事執筆時点で50万再生を突破し、「困り具合がかわいすぎる」「愛おしいぃぃぃ」といったコメントが寄せられました。

【動画：ハシゴから降りられない猫→観察してみたら…あまりにも愛おしい『困惑する様子』】

マヌケな猫さんは今日もやらかす

TikTokアカウント「のすけ」に投稿されたのは、茶白猫の「くぅちゃん」がハシゴでハプニングに直面する様子。飼い主さんいわく、くぅちゃんはちょっぴりドジっ子な一面があるのだとか。

ある日、飼い主さんが様子を見ると、くぅちゃんはベッドのハシゴに登っていたそう。ところが、楽しそうな様子ではなかったとのこと。どうやらくぅちゃんは、ハシゴの足場に跨ったまま降りられなくなったようで、困惑した表情を浮かべていたそうです。

「あ、これヤバいにゃ…」と悟ったのか、くぅちゃんは困り顔で飼い主さんを見つめてきたそう。その表情とマヌケな姿を見て、飼い主さんも思わず笑ってしまったといいます。

愛おしすぎるドジっ子な猫さん

必死にハシゴから降りようとしますが、くぅちゃんの足の長さでは次の足場まで届かず。何とか抜け出そうともがいていたそうですが、そう簡単には抜け出せません。頑張っているくぅちゃんには申し訳ないですが、困惑する姿は可愛すぎてたまりません。

そんなピンチな状況にも関わらず、鳴いて飼い主さんに助けを求めようとしないくぅちゃん。その後も試行錯誤しながら、何とか1人で抜け出そうと模索していたのだとか。果たしてくぅちゃんは、この困難を無事に解決できるのでしょうか…。

くぅちゃん、無事に脱出なるか！？

両足を一段上の足場に乗せることに成功したくぅちゃん。そして、そのまま体勢を立て直すことにも成功！無事に抜け出せたくぅちゃんは、少し安心した表情を浮かべたままベッドの上に姿を消したそうです。1人でピンチを乗り越えるなんて、くぅちゃんカッコイイ！

くぅちゃんがハシゴで試行錯誤する様子は、TikTokにて2.8万件を超える高評価を獲得。ドジっ子な姿が抱きしめたくなるほど愛おしいくぅちゃんなのでした。

鈍臭い姿を披露したくぅちゃんには「にゃーとも言わず1人で解決偉い」「この子なりに一生懸命考えて試行錯誤してて可愛い♡♡」「なんで足がここにあんだ？ん？みたいな感じすきw」「もう子どもと一緒でギュッと抱きしめていい子いい子してあげたい」といったコメントが寄せられました。

TikTokアカウント「のすけ」では、マヌケさがクセになるくぅちゃんのたまらなく愛おしい姿が投稿されており、きっと心を鷲掴みにされちゃいますよ！

くぅちゃん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「のすけ」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。