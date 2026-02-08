42万回以上再生されているのは、夜中に偶然撮影されたパパさんと猫ちゃんの1コマ。仲の良さがうかがえる様子に、視聴者からは「可愛すぎるー」「イカ耳な所がまた可愛い」などのコメントが寄せられています。

仲良しのにゃん太郎くんとパパさん

Instagramアカウント「にゃん太郎&とら次郎」に投稿されたのは、ある日の夜の出来事。布団に入り就寝中のパパさんのとなりにはキジトラのにゃん太郎くんがいたそうです。パパさんは猫に好かれる体質なのか、よく添い寝をしているとのことですよ。

仲良く一緒に眠っていたふたりですが、パパさんの不意の寝返りによって目が覚めてしまった様子のにゃん太郎くん。幸せな時間が終わってしまったかな…と思った次の瞬間、驚きの光景が待っていたといいます。

まさかのピットイン！

寝返りをしながらパパさんが左腕を伸ばしたところ、偶然にも手のひらがにゃん太郎くんの顎にピットイン！パパさんの手がにゃん太郎くんの顎を包み込んだのだそうです。顎がジャストフィットしたにゃん太郎くんは、しばらく目を開けていたものの…？

しばらくすると、耳がピクピク動き、目が閉じかけ…。やがてすぅっと眠りに落ちたのだそうです。このとき、パパさんは寝ていたので無意識だったそうですが、にゃん太郎くんの寝かしつけに成功したといえますね。

思わず「ずるい」と言ってしまうママさん

この夜のことは、パパさんは何も覚えていないとのこと。無意識による行動だったのかと思うと「ずるい」と感じてしまうそうです。というのも、にゃん太郎くんも弟のとら次郎くんもパパさんにべったりでママさんには塩対応なのだとか。

抱っこも添い寝もパパさん限定とのことで、ママさんが「ずるい」と言ってしまうのも無理はありません。にゃん太郎くん、とら次郎くん、たまにはママさんとも一緒に寝てあげてくださいね！

パパさんとにゃん太郎くんのラブラブな様子に、視聴者からは「お互いに無意識な可能性高いです」とのコメントも。なぜ猫にそれほど信頼されるのか、一度パパさんに極意を聞いてみたいものです。

Instagramアカウント「にゃん太郎&とら次郎」には、猫たちに愛されるパパさんと、対照的に塩対応されてしまうママさんの様子が投稿されていますよ。

