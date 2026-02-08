巨人キャンプに密着するＹｏｕＴｕｂｅ「報知プロ野球チャンネル」のリポーター陣がキャンプのひとコマを届ける「巨人キャンプルポ」。今回は球場の外に目を向けました。

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

極寒の宮崎キャンプ第２クール最終日。選手たちは木の花ドームで練習を行った。そんな中、サンマリンスタジアムに足を運ぶと球場外のグッズショップに多くのファンが集まっていた。選手の名前が書かれたフェイスタオルからお土産、アパレル用品などさまざまなグッズが並ぶ中、人気の商品を聞いてみた。

３番目はキャンプ限定グッズ。特にボタニカル柄のジムサックが人気らしい。想像してみると、寒さもあり何かと手荷物が増えるキャンプで即使っても便利そうだ。

２番目はお土産にピッタリなお菓子。宮崎県で大人気のごぼうチップス「ゴボチ」と宮崎出身の戸郷翔征投手がコラボレーションした商品「トゴチ」の人気が高いという。

そして１位はサイン色紙とサインボール。ショップは朝９時オープンだが、グッズショップの責任者は「一気に１０枚買っていく人もいます」という。普段よりも選手と距離が近く、サインをゲットするチャンスが多いキャンプ地らしい結果となった。

取材前はキャンプのコラボグッズや選手タオルの人気が高いだろうと予測していたが、こうして結果を見ると納得のラインナップ。今キャンプでは宮崎で有名なマンゴーや地鶏をモチーフにしたジャビットも売られている。キャンプ地には、球場の外にも楽しみがある。（報知プロ野球チャンネル・内藤 菜月）