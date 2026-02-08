スケーターから『パウ・パトロール』の「チェイス」や「マーシャル」たちがお熱をケアしてくれる「ジェル冷えシート」が登場。

10時間冷却＆冷凍庫でも凍らない特殊ジェルを採用し、お肌にやさしい弱酸性です！

『パウパトロール』の可愛いイラスト入りのシートが、お子様の急な発熱を優しくサポートしてくれます☆

スケーター『パウ・パトロール』ジェル冷えシート

価格：16枚入り（2枚×8袋）・990円（税込）、6枚入り（2枚×3袋）・462円（税込）

シートサイズ：約110mm×40mm

持続時間：約10時間

販売店舗：スケーター公式オンラインショップ、全国の主な雑貨店、量販店など

スケーターから、 大人気アニメ『パウ・パトロール』のキャラクターたちをデザインした「ジェル冷えシート」が登場！

おでこに貼ることで熱を吸収・発散させる冷却ジェルシートで、パッケージには「チェイス」「マーシャル」「スカイ」「ラブル」などの人気キャラクターが登場します！

さらに、シート本体にもかわいい総柄デザインをプリント。

発熱時や寝苦しい夜も、「パウ・パトロール」の仲間たちが優しく寄り添います☆

シート本体にもかわいいプリント入り

ジェルシートの表面には『パウ・パトロール』に登場するキャラクターたちのイラストをプリント。

「KAWAII FRUITS」をテーマにした、ポップで楽しいデザインが、 お子様の不安な気持ちを少しでも和らげられるよう工夫されています！

10時間冷却＆凍らない特殊ジェル

ひんやりとしたジェルが熱を吸収し、外へ逃がすことで、冷却効果は約10時間持続。

また、冷凍庫に入れても凍りにくい特殊ジェルを使用しています。

冷やしても硬くならず、おでこに柔らかくフィットする冷却シートです☆

お肌にやさしい弱酸性

ジェルシートはデリケートなお肌にも使いやすい、弱酸性。

急な発熱時はもちろん、暑くて寝苦しい夜の安眠対策や勉強・リラックスタイムのリフレッシュにも活用できます！

『パウ・パトロール』の「チェイス」や「マーシャル」たちが急な発熱にも寄り添ってくれる、冷却ジェルシート。

スケーターの『パウ・パトロール』ジェル冷えシートは、スケーター公式オンラインショップや全国の主な雑貨店、量販店などで販売です☆

©2026 Spin Master Ltd. PAW PATROL and all related titles, logos, characters; and SPIN MASTER logo are trademarks of Spin Master Ltd. Used under license. Nickelodeon and all related titles and logos are trademarks of Viacom International Inc.

