◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック フィギュアスケート団体 決勝(大会3日目/現地8日)

フィギュアの団体戦ならではの一幕が見られました。

団体戦は男女シングルのショート・フリー、ペアのショート・フリー、アイスダンスのリズムダンス・フリーダンス、の全8種目で順位が競われます。

各演技が行われる中、話題となったのはチームメート、ライバルチームの観戦姿です。選手らの応援する場所はリンクの目の前。眼前ではトップスケーターの演技が行われます。自国の選手らの演技へは大きく反応し称賛するものの、ライバルチームの素晴らしい演技にも思わず反応してしまいます。

女子シングルショートプログラム(SP)に出場した坂本花織選手の演技には日本人選手はもちろん、ライバルのイタリア選手、韓国選手らが思わず口をあんぐり。

さらに男子SPで2位となったアメリカのイリア・マリニン選手の冒頭の4回転フリップは選手らの目の前で行われたため、観客のどよめきと共に、自然とライバルチームから称賛の拍手が送られていました。

国を超え、ライバル選手の演技に注目が集まっています。フィギュア団体最終日はペア・フリーで三浦璃来選手＆木原龍一選手のりくりゅうペア、女子シングル・フリーで坂本選手、男子シングル・フリーで佐藤駿選手が出場します。