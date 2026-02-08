「楽天春季キャンプ」（８日、金武）

米国を襲った大寒波で来日が遅れていたルーク・ボイト内野手（３４）が合流。別メニューで調整した。「家を出てから４５時間かけて（選手宿舎の）ホテルに到着して。でも体はここまでいい感じで来てます」と分厚い胸を張った。

自宅のある米テネシー州ナッシュビルを１月末に襲った大寒波。「１２日間停電したよ。近隣の住民の方々に助けられながらなんとか生活してました。多い時で５万人以上避難されたっていう、かなり大規模な災害だった」と明かす。「球団からは家族優先で構わないからという声がけをしていただいて、本当に感謝してます。停電中、（ナッシュビルの）南の方の施設に電力があって、道路も開通してっていうところで、練習はずっと向こうでやれていた」と話した。

昨季は６月に加入し、出場６７試合で打率・３００、１３本塁打を記録。一発が期待できる大砲は本拠地の改修で外野フェンスが最大６メートル手前になることに「これほど嬉しいことはなかった」と大喜び。

「あの球場は本当にホームランが出にくい難しい球場だった。今年はチーム全体、僕以外の選手もやっぱり何本か増えると思う」と予告。自身の今季の本塁打数について「『たくさん』と言っときましょうか」と自信満々だった。