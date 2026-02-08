大雪の影響で、9日と10日の列車に運休や遅れが見込まれています。

JR秋田支社は8日、列車運行の計画と見通しを発表しました。



＜2月9日の列車運行計画と見通し＞

奥羽線 秋田－青森 一部列車が運休・終日運休や遅れが発生する可能性あり

院内－新庄（山形） 終日、運転を取りやめ



五能線 東能代－能代 一部列車が運休・終日運休や遅れが発生する可能性あり

能代－鰺ヶ沢（青森）夕方ごろの運行再開を予定・降雪や除雪作業の進捗により前後する場合も・運転再開後も一部列車が運休する可能性





北上線 横手－北上（岩手） 終日運休や遅れが発生する可能性あり花輪線 鹿角花輪－大館 除雪作業のため、終日運転を取りやめ・運転再開はわかり次第お知らせ＜1月10日の列車運行計画と見通し＞奥羽線 秋田－青森 終日運休や遅れが発生する可能性あり五能線 東能代－弘前（青森）終日運休や遅れが発生する可能性あり花輪線 鹿角花輪－大館 除雪作業のため、終日運転を取りやめ・運転再開はわかり次第お知らせ今後の天候次第では、列車運行計画や見通しが変更される場合があります。最新の列車運行情報や気象情報等をご確認ください。なお、バス等による代行輸送は行われません。