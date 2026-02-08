ABS秋田放送

大雪の影響で、9日と10日の列車に運休や遅れが見込まれています。
JR秋田支社は8日、列車運行の計画と見通しを発表しました。

＜2月9日の列車運行計画と見通し＞
奥羽線　　秋田－青森　　　　　一部列車が運休・終日運休や遅れが発生する可能性あり
　　　　　院内－新庄（山形）　終日、運転を取りやめ

五能線　　東能代－能代　　　　一部列車が運休・終日運休や遅れが発生する可能性あり
　　　　　能代－鰺ヶ沢（青森）夕方ごろの運行再開を予定・降雪や除雪作業の進捗により前後する場合も・運転再開後も一部列車が運休する可能性

北上線　　横手－北上（岩手）　終日運休や遅れが発生する可能性あり

花輪線　　鹿角花輪－大館　　　除雪作業のため、終日運転を取りやめ・運転再開はわかり次第お知らせ

＜1月10日の列車運行計画と見通し＞
奥羽線　　秋田－青森　　　　　終日運休や遅れが発生する可能性あり

五能線　　東能代－弘前（青森）終日運休や遅れが発生する可能性あり

花輪線　　鹿角花輪－大館　　　除雪作業のため、終日運転を取りやめ・運転再開はわかり次第お知らせ

今後の天候次第では、列車運行計画や見通しが変更される場合があります。
最新の列車運行情報や気象情報等をご確認ください。
なお、バス等による代行輸送は行われません。