アーセナルにとって大きな後押しに サンダーランド戦2発のギェケレシュにエンジンがかかってきた 「自信に満ちている時、最高のパフォーマンスを発揮できるのだ」
アーセナルはプレミアリーグ第25節でサンダーランドと対戦し、3-0で勝利。2位マンチェスター・シティとの勝ち点差を暫定ではあるが9ポイントに広げた。
マルティン・スビメンディのスーパーミドルも素晴らしかったが、試合後にミケル・アルテタが称賛したのはヴィクトル・ギェケレシュだ。この試合60分からの出場したギェケレシュは2ゴールの活躍を見せたが、アーセナル指揮官は自信を持ち始めたことで同選手のパフォーマンスが良くなっていると感じているようだ。
「そのシャツを着る時、当然ながら大きな責任と大きな期待が伴う。それを受け入れて生きていかなければならない。旅の途中では、うまくいく瞬間もあれば、大変な瞬間もあるだろう」
「ヴィクトルは、まっすぐこっちを見るから、彼の感情がなかなか読めないんだ。でも、彼は本当の喜びや悲しみにはあまり動じていないようだ。彼は自分に厳しい。常に自分を向上させようとしている」
「彼の性格が好きだ。毎日をどう過ごすか、そして今この瞬間に集中しているところ。やるべきことに専念し、どんな役割でもチームを助けようとする本物の意志を持っている」（英『Sky Sports』より）
得点不足が指摘されることもあったギェケレシュだが、現在は公式戦32試合で13ゴール2アシスト。プレミアでは2試合連続でゴールをマークしており、さらに直近の公式戦8試合では6ゴールと明らかに調子を上げてきている。
カイ・ハフェルツとガブリエウ・ジェズスの復帰でCFのポジション争いも熾烈になってきたが、エンジンかかってきたギェケレシュはここからどれだけ得点を積み重ねていけるか、注目だ。