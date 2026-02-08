プレミアリーグ第25節マンチェスター・ユナイテッド対トッテナムの一戦は2-0でホームチームの勝利に終わった。



試合が動いたのは29分、クリスティアン・ロメロの退場だ。カゼミロと接触し、主審はロメロにレッドカードを提示。スパーズは前半で人数不利を強いられることに。



そこからはユナイテッドの猛攻が続く、デザインされたセットプレイからブライアン・エンベウモで先制に成功。81分のブルーノ・フェルナンデスの追加点が決定打となり、ユナイテッドが4連勝を飾った。





一方のスパーズはリーグ戦7試合勝ちなしと、危機的状況に陥っている。『THE Sun』ではこの勝利により、ユナイテッドが5連勝に近づき、同クラブのサポーターであるフランク・イレットさんが髪を伸ばし始めてから約500日が経過したと伝えた。フランクさんは自身のSNSで「キャリックがハンドルを握っている。この髪はもうすぐなくなるんだ。次はウェストハム。この挑戦を始めて4試合連続での勝利は初めてだ。キャリック本当にありがとう」と喜びの声を発信している。また、彼の存在はロッカールーム内でも認知されているようだ。実際にある選手は「この男の髪を切ってあげよう」と冗談を言ったとユナイテッドに精通する情報筋が語っている。そんなユナイテッドの前に立ちはだかるのが、好調のウェストハムだ。順位こそ18位と下に沈んでいるが、直近4試合で3勝と調子を上げてきている。