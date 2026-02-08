「判定は公平だった」母国で噴出した“不満”を一蹴　3位になった中国人戦士が見せた国境を越えた絆「僕は心から日本人を祝福したい」【冬季五輪】

金メダルを手にした木村を笑わせ、称えたスー(C)Getty Images

言葉の壁を越えた振る舞いが人々の胸を打った。

現地時間2月7日、ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ビッグエアの決勝が行われ、木村葵来が同種目で初の金メダルを獲得。さらに木俣椋真も銀メダルに輝き、日本勢2人が表彰台に立った。

決勝後に話題を呼んだのは、銅メダルを手にした中国代表のスー・イーミン（蘇翊鳴）の振る舞いだった。

4年前の北京五輪の同種目で金メダルを手にしていた王者は、自らの最終試技後に母国メディア『CCTV』のフラッシュインタビューで「実はトレーニング中に、試合では見せたことがない、もっと難しい技をたくさん決めていた」と敗北に悔しさを滲ませたが、即座に切り替え。順位が確定した直後には木村と木俣を祝福すると、表彰台ではスマホを取り出し、3人で肩を寄せ合って笑顔で記念撮影をする姿を見せた。

連覇ができなかった事実に複雑な想いがないわけではないだろう。それでもライバルと健闘をたたえ合う姿は、スポーツマンシップを象徴するシーンとして観る者に感動を提供した。

表彰セレモニーを終えた後の言葉もスーは秀逸だ。『CCTV』のフラッシュインタビューに改めて応じた21歳は、中国国内で73.75点という採点が「低すぎる」とジャッジに対する批判が出ていることを聞くと、「いや、今日の判定は完全に公平だったと思います」とピシャリ。「今日に関して言えば、自分は100％の力を出し切ったけど、ベストのプレーができなかった」と淡々と振り返った。