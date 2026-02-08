◆第２２回飛燕賞・重賞（２月８日、佐賀競馬場・ダート１４００メートル、良）

地元佐賀の３歳馬１１頭（イッペイソツが出走取り消し）が出走して行われ、単勝１・３番で断然１番人気のダバイシュクレ（牡３歳、佐賀・北村欣也厩舎、父トランセンド）は６着に敗れ、デビュー４連勝でストップして。佐賀若駒賞に続く重賞連勝とはならず。前走に続いて山口勲騎手とのコンビで臨み、スタートで大きくつまずいて出遅れ、直線では大きく外を回って追い込むことができなかった。

前走の花吹雪賞で２着のハクアイドゥマン（牝３歳、佐賀・真島正徳厩舎、父アメリカンペイトリオット）が重賞初勝利。石川慎将騎手とのコンビで２番手から進め、最後の直線で堂々と先頭に立って押し切った。勝ちタイムは１分３０秒３。

５番人気のミッジーチャンプ（石川倭騎手）が２着。６番人気のカシノアミュレット（阿部龍騎手）が３着。３つの式別で万馬券となり、馬単は１万１１９０円、３連複は１万１０５０円、３連単は８万７２１０円だった。

断然の１番人気が馬券圏内から外れ、ＳＮＳでは「ダバイシュクレ出遅れた」「嘘やろ」「スタートで終わりかよ」「それにしても案外だった」「能力はあるはずだから次走巻き返しに期待します」「飛んだ」「まさかの出遅れ」「ゲート出てすぐつまずく、ゲートの中で暴れる、まだまだ幼い感じなのか それとも気性悪いのか」などのコメントが寄せられていた。