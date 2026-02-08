TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午後6時47分に、大雪警報を広島市中区、広島市東区、広島市南区、広島市西区、広島市安佐南区、広島市安佐北区、広島市安芸区、広島市佐伯区、大竹市、東広島市、廿日市市、府中町、海田町、熊野町、坂町に発表しました。

北部では8日夜のはじめ頃まで、南部では8日夜遅くまで、大雪に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■広島市中区
□大雪警報【発表】
　積雪　8日夜遅くにかけて警戒
　12時間最大降雪量　20cm

■広島市東区
□大雪警報【発表】
　積雪　8日夜遅くにかけて警戒
・平地
　12時間最大降雪量　20cm

■広島市南区
□大雪警報【発表】
　積雪　8日夜遅くにかけて警戒
　12時間最大降雪量　20cm

■広島市西区
□大雪警報【発表】
　積雪　8日夜遅くにかけて警戒
　12時間最大降雪量　20cm

■広島市安佐南区
□大雪警報【発表】
　積雪　8日夜遅くにかけて警戒
・平地
　12時間最大降雪量　20cm

■広島市安佐北区
□大雪警報【発表】
　積雪　8日夜遅くにかけて警戒
・平地
　12時間最大降雪量　20cm

■広島市安芸区
□大雪警報【発表】
　積雪　8日夜遅くにかけて警戒
・平地
　12時間最大降雪量　20cm

■広島市佐伯区
□大雪警報【発表】
　積雪　8日夜遅くにかけて警戒
・平地
　12時間最大降雪量　20cm

□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■三次市
□大雪警報
　積雪　8日夜のはじめ頃に警戒
・山地
　12時間最大降雪量　45cm
・平地
　12時間最大降雪量　30cm

□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■庄原市
□大雪警報
　積雪　8日夜のはじめ頃に警戒
・山地
　12時間最大降雪量　45cm
・平地
　12時間最大降雪量　30cm

□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■大竹市
□大雪警報【発表】
　積雪　8日夜遅くにかけて警戒
・平地
　12時間最大降雪量　20cm

■東広島市
□大雪警報【発表】
　積雪　8日夜遅くにかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　25cm
・平地
　12時間最大降雪量　15cm

■廿日市市
□大雪警報【発表】
　積雪　8日夜遅くにかけて警戒
・平地
　12時間最大降雪量　20cm

□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■安芸高田市
□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■府中町
□大雪警報【発表】
　積雪　8日夜遅くにかけて警戒
　12時間最大降雪量　20cm

■海田町
□大雪警報【発表】
　積雪　8日夜遅くにかけて警戒
　12時間最大降雪量　20cm

■熊野町
□大雪警報【発表】
　積雪　8日夜遅くにかけて警戒
　12時間最大降雪量　20cm

■坂町
□大雪警報【発表】
　積雪　8日夜遅くにかけて警戒
　12時間最大降雪量　20cm

■安芸太田町
□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■北広島町
□なだれ注意報
　9日にかけて注意