【大雪警報】広島県・広島市中区、広島市東区、広島市南区、広島市西区、広島市安佐南区、広島市安佐北区などに発表 8日18:47時点
気象台は、午後6時47分に、大雪警報を広島市中区、広島市東区、広島市南区、広島市西区、広島市安佐南区、広島市安佐北区、広島市安芸区、広島市佐伯区、大竹市、東広島市、廿日市市、府中町、海田町、熊野町、坂町に発表しました。
北部では8日夜のはじめ頃まで、南部では8日夜遅くまで、大雪に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■広島市中区
□大雪警報【発表】
積雪 8日夜遅くにかけて警戒
12時間最大降雪量 20cm
□大雪警報【発表】
積雪 8日夜遅くにかけて警戒
・平地
12時間最大降雪量 20cm
■広島市南区
□大雪警報【発表】
積雪 8日夜遅くにかけて警戒
12時間最大降雪量 20cm
■広島市西区
□大雪警報【発表】
積雪 8日夜遅くにかけて警戒
12時間最大降雪量 20cm
■広島市安佐南区
□大雪警報【発表】
積雪 8日夜遅くにかけて警戒
・平地
12時間最大降雪量 20cm
■広島市安佐北区
□大雪警報【発表】
積雪 8日夜遅くにかけて警戒
・平地
12時間最大降雪量 20cm
■広島市安芸区
□大雪警報【発表】
積雪 8日夜遅くにかけて警戒
・平地
12時間最大降雪量 20cm
■広島市佐伯区
□大雪警報【発表】
積雪 8日夜遅くにかけて警戒
・平地
12時間最大降雪量 20cm
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■三次市
□大雪警報
積雪 8日夜のはじめ頃に警戒
・山地
12時間最大降雪量 45cm
・平地
12時間最大降雪量 30cm
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■庄原市
□大雪警報
積雪 8日夜のはじめ頃に警戒
・山地
12時間最大降雪量 45cm
・平地
12時間最大降雪量 30cm
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■大竹市
□大雪警報【発表】
積雪 8日夜遅くにかけて警戒
・平地
12時間最大降雪量 20cm
■東広島市
□大雪警報【発表】
積雪 8日夜遅くにかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 25cm
・平地
12時間最大降雪量 15cm
■廿日市市
□大雪警報【発表】
積雪 8日夜遅くにかけて警戒
・平地
12時間最大降雪量 20cm
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■安芸高田市
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■府中町
□大雪警報【発表】
積雪 8日夜遅くにかけて警戒
12時間最大降雪量 20cm
■海田町
□大雪警報【発表】
積雪 8日夜遅くにかけて警戒
12時間最大降雪量 20cm
■熊野町
□大雪警報【発表】
積雪 8日夜遅くにかけて警戒
12時間最大降雪量 20cm
■坂町
□大雪警報【発表】
積雪 8日夜遅くにかけて警戒
12時間最大降雪量 20cm
■安芸太田町
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■北広島町
□なだれ注意報
9日にかけて注意