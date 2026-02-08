気象台は、午後6時47分に、大雪警報を広島市中区、広島市東区、広島市南区、広島市西区、広島市安佐南区、広島市安佐北区、広島市安芸区、広島市佐伯区、大竹市、東広島市、廿日市市、府中町、海田町、熊野町、坂町に発表しました。

北部では8日夜のはじめ頃まで、南部では8日夜遅くまで、大雪に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■広島市中区

□大雪警報【発表】

積雪 8日夜遅くにかけて警戒

12時間最大降雪量 20cm





■広島市東区□大雪警報【発表】積雪 8日夜遅くにかけて警戒・平地12時間最大降雪量 20cm■広島市南区□大雪警報【発表】積雪 8日夜遅くにかけて警戒12時間最大降雪量 20cm■広島市西区□大雪警報【発表】積雪 8日夜遅くにかけて警戒12時間最大降雪量 20cm■広島市安佐南区□大雪警報【発表】積雪 8日夜遅くにかけて警戒・平地12時間最大降雪量 20cm■広島市安佐北区□大雪警報【発表】積雪 8日夜遅くにかけて警戒・平地12時間最大降雪量 20cm■広島市安芸区□大雪警報【発表】積雪 8日夜遅くにかけて警戒・平地12時間最大降雪量 20cm■広島市佐伯区□大雪警報【発表】積雪 8日夜遅くにかけて警戒・平地12時間最大降雪量 20cm□なだれ注意報9日にかけて注意■三次市□大雪警報積雪 8日夜のはじめ頃に警戒・山地12時間最大降雪量 45cm・平地12時間最大降雪量 30cm□なだれ注意報9日にかけて注意■庄原市□大雪警報積雪 8日夜のはじめ頃に警戒・山地12時間最大降雪量 45cm・平地12時間最大降雪量 30cm□なだれ注意報9日にかけて注意■大竹市□大雪警報【発表】積雪 8日夜遅くにかけて警戒・平地12時間最大降雪量 20cm■東広島市□大雪警報【発表】積雪 8日夜遅くにかけて警戒・山地12時間最大降雪量 25cm・平地12時間最大降雪量 15cm■廿日市市□大雪警報【発表】積雪 8日夜遅くにかけて警戒・平地12時間最大降雪量 20cm□なだれ注意報9日にかけて注意■安芸高田市□なだれ注意報9日にかけて注意■府中町□大雪警報【発表】積雪 8日夜遅くにかけて警戒12時間最大降雪量 20cm■海田町□大雪警報【発表】積雪 8日夜遅くにかけて警戒12時間最大降雪量 20cm■熊野町□大雪警報【発表】積雪 8日夜遅くにかけて警戒12時間最大降雪量 20cm■坂町□大雪警報【発表】積雪 8日夜遅くにかけて警戒12時間最大降雪量 20cm■安芸太田町□なだれ注意報9日にかけて注意■北広島町□なだれ注意報9日にかけて注意