¡Úµð¿Í¡Û°¤Éô´ÆÆÄ¡Ö¥µ¥é¥ó¡Ê°¦¡Ë¤À¤è¡ª¡×¡¡ÀÐÄÍÍµØ¹¤Ë200µåÄ¶¤Î¸Ô³ä¤êÏ¢Â³¥Æ¥£¡¼
¡¡µð¿Í¤Î°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£¶¡Ë¤¬£¸Æü¡¢¹âÂ´£²Ç¯ÌÜ¤ÎÀÐÄÍÍµØ¹ÆâÌî¼ê¡Ê£±£¹¡Ë¤Ë¶¯²½¥Æ¥£¡¼ÂÇ·â¤ò´º¹Ô¤·¤¿¡£
¡¡¸á¸å¡¢ÌÚ¤Î²Ö¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Ìî¼ê¤Î¸ÄÊÌÎý½¬¡£Á÷µåÎý½¬¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÀÐÄÍ¤Î¤â¤È¤Ë°¤Éô´ÆÆÄ¤¬Êâ¤ß´ó¤ê¡¢Á÷µå¥Õ¥©¡¼¥à¤ò»ØÆ³¡£¤¹¤ë¤Èº£ÅÙ¤ÏÂÇ·âÎý½¬¤Ç¡¢»Ø´ø´±¼«¤é¤¬¥È¥¹Ìò¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤«¤é¤Ï¡¢°¦¤¢¤ëàÃÏ¹öá¤Î»Ï¤Þ¤ê¤À¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤¬¸½Ìò»þÂå¤«¤éÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡¢Â¤òÂç¤¤¯³«¤¤¤¿¾õÂÖ¤ÇÄã¤á¤Îµå¤ò½¦¤¤¾å¤²¤ë¡Ö¸Ô³ä¤êÏ¢Â³¥Æ¥£¡¼ÂÇ·â¡×¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£ÀÐÄÍ¤Ï¥®¥ê¥®¥ê¤È»õ¤ò¿©¤¤¤·¤Ð¤ê¡¢»þÀÞ¡Ö¤¦¤ï¤¢¡ª¡×¤ÈÀ¼¤òÏ³¤é¤·¤ÆÌåÀä¤·¤¿¡£
¡¡¥±¡¼¥¹£²È¢Ê¬¡¢Ìó£²£°£°µå¤ò¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¿¶¤êÂ³¤±¤ëÃæ¡¢¤µ¤é¤Ë¤â¤¦¤Ò¤ÈÈ¢Ê¬¤ÎÍ½È÷¥±¡¼¥¹¤¬±¿¤Ð¤ì¤ë¤È¡¢´À¤Ç¤°¤Ã¤·¤ç¤êÇ¨¤ì¤¿ÀÐÄÍ¤ÎÇØÃæ¤Ë¤Ï¡ÖÀäË¾¡×¤ÎÊ·°Ïµ¤¤µ¤¨Éº¤Ã¤¿¡£
¡¡
à°¤ÉôÎ®á¤ÎÀöÎé¤òÍá¤Ó¤¿ÀÐÄÍ¤Ï¡Ö´ÆÆÄ¼«¤éÃÃ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î°ÕµÁ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢»õ¤ò¿©¤¤¤·¤Ð¤Ã¤Æ¤ä¤ê¿ë¤²¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈËþ¿ÈÁÏáØ¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö£²È¢¤°¤é¤¤¡¢ÉÕ¤¤Ã¤¤ê¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÂç¤¤Ê´¶¼Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Î»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¥µ¥é¥ó¡Ê°¦¡Ë¤À¤è¡×¤È¡¢¤Ê¤¼¤«´Ú¹ñ¸ì¤Ç¥Ë¥ä¥ê¡£¥ä¥ó¥°£Ç¤ËÃí¤¬¤ì¤¿»Ø´ø´±¤Îà¥µ¥é¥óá¡£´üÂÔ¤ÎÂç¤¤µ¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥È¤Î¿¶¤ê¹þ¤ß¿ô°Ê¾å¤À¤Ã¤¿¡£