チーズガーデンのホワイトデー限定♡焼菓子5種の贅沢ボックス登場

チーズガーデンから、ホワイトデーシーズンにぴったりの限定ギフトが登場します。2026年2月18日（水）より発売される「ホワイトデー焼菓子ボックス」は、人気のチーズ焼菓子5種を一度に楽しめる特別なセット。花が開いたように見える上品なボックスデザインも魅力で、大切な人への贈り物はもちろん、自分へのご褒美にもおすすめです♡心やすらぐひとときを彩る、今だけの限定アイテムに注目です。

焼菓子5種を楽しむ限定ボックス



『ホワイトデー焼菓子ボックス』は、チーズガーデンを代表する焼菓子5種を詰め合わせたホワイトデーシーズン限定セットです。

内容は、御用邸ミニチーズケーキ、チーズバウム（カット）、抹茶フィナンシェ、御用邸ホワイトショコラチーズクッキー、御用邸ミルクショコラチーズクッキー。

濃厚なチーズのコクやチョコレートの甘み、抹茶の香りまで、バリエーション豊かな味わいを一箱で楽しめます。

※画像はイメージです

ホワイトデー焼菓子ボックス



価格：1,450円（税込）

販売期間：2026年2月18日（水）～3月中旬予定

販売店舗：チーズガーデン全店／公式オンラインショップ

※数量限定のため、なくなり次第終了となります。

春まで楽しめる季節限定スイーツ



ホワイトデーシーズンには、ほかにも魅力的な限定スイーツが登場しています。人気焼菓子のショコラフレーバーを詰め合わせた『バレンタインショコラボックス』は2月中旬まで販売。

さらに、栃木県産「とちあいか」を使用した『御用邸ストロベリーチーズケーキ』や、“チーズ×ホワイトチョコレート×苺”の味わいが楽しめる『ストロベリーチーズラングドシャ』も春先まで展開されています。

抹茶香る春限定フィナンシェ



2月18日（水）には、「西尾の抹茶」を使用した春限定焼菓子『抹茶フィナンシェ』も発売。芳醇なバターの香りと抹茶の深い旨み、チーズのコクが重なり合う上品な味わいが特徴です。

2個入・6個入が用意されており、ちょっとしたギフトから自宅用まで幅広く活躍します。季節の訪れを感じさせる和テイストの焼菓子は、この時期ならではの楽しみです♪

大切な想いをチーズスイーツにのせて



チーズガーデンのホワイトデー限定スイーツは、贈る人の気持ちにそっと寄り添う優しい味わいが魅力。

花言葉に想いを込めたボックスや、季節感あふれる限定フレーバーは、特別な日のギフトにぴったりです♡

大切な人との時間はもちろん、自分をいたわるひとときにも、チーズガーデンのスイーツで心満たされる時間を過ごしてみてはいかがでしょうか。