巨人の坂本勇人内野手（37）が8日放送の日本テレビ「サンデーPUSHスポーツ」（日曜後4・55）にVTR出演。今年1月に現役引退を発表した巨人時代の盟友、沢村拓一氏（37）に向けて愛情たっぷりのエールを送った。

沢村氏がこの日の放送にゲスト出演。花束を贈られて現役生活をねぎらわれた。

そして、引退後にあった生活の変化を聞かれると「あんまりなくて。基本的にトレーニングしているので、朝は」とコメント。バーベルをかついでスクワットする映像が流れ、何キロなのか重さを聞かれると「あれは260キロです」と明かして共演者たちを驚かせた。

「生活習慣なんで。歯磨きと一緒です」としてきっちり笑いも取った沢村氏。

ここで“ある人から”と坂本のVTRが流されることになった。

穏やかな表情の坂本は「最初ね、引退するっていうふうに電話もらった時は本当に信じられない気持ちというか。僕も“本当にお疲れ様”とその瞬間ね、言えなかったんですけど。拓一がね、ウエートルームでトレーニングしている姿。本当に大尊敬しておりました」と盟友の引退をすぐに受け入れられなかった複雑な気持ちと同僚時代の“大尊敬”を語った。

だが、これだけで終わらないのがバラエティーも分かっている“千両役者”坂本だ。「多分、大して野球のこと分かってないと思うんで」とニヤリ。「筋肉についてたくさん解説してください」とちゃめっけたっぷりにメッセージを送った。

坂本の愛情あふれるVTRが終わると、沢村氏は「若い時から同級生（同学年）として一緒にやってきたんで。僕の中では特別中の特別ですね」とこちらも盟友への強い思いをにじませ、坂本への引退報告については「僕ちょうどゴルフ練習場にいて。電話したんですけど。ロッカールームでちょっと泣きそうになりました」と照れくさそうに振り返っていた。