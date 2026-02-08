【図形クイズ】四角形は全部で何個？ 横に並んだマス目から見つけ出そう
図形の中に隠れている四角形を正確に数え上げる「図形認識クイズ」！
今回は3つの正方形が横に並んだ、一見すると非常に簡単な問題です。しかし、重なりを意識して数えていくと、意外な数にたどり着くはずですよ。
ヒント：1つのマス目（正方形）だけでなく、2つや3つのマスが合体してできる「長い長方形」も見逃さないように数えてみてくださいね！
▼解説
見落としを防ぐために、マスの組み合わせ（サイズ）ごとに整理して数えていきましょう。
1マス分の正方形：3個（左、真ん中、右）
2マス連結した長方形：2個（左＋中、中＋右）
3マス連結した長方形（全体）：1個
これらをすべて合計すると、3 ＋ 2 ＋ 1 ＝ 6個 になります。
パーツを組み合わせて新しい形を見つけ出すトレーニングは、観察力や論理的思考を鍛えるのに役立ちますよ。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
