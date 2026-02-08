「目が回る〜」



【動画】バターになりそうな追いかけっこはこちら

そんなコメントが添えられた動画が話題です。登場するのは、柴犬の「みかん」ちゃん（9歳・女の子）、「ゆず」ちゃん（5歳9カ月・女の子）、「茶太郎」くん（5歳9カ月・男の子）、「笑太郎（しょうたろう）」くん（3歳6カ月・男の子）。仲良しきょうだいの総称を「柴犬みかん園」と呼び、Xでは日常の様子を発信しています。



動画には、ストーブのまわりに集まった4匹のきょうだいが映っています。すると、ゆずちゃんと茶太郎くんが、ストーブのまわりをぐるぐると回って追いかけっこを始めます。いったん脇に去ったゆずちゃんは、くるっと体勢を変えて再びストーブのもとへ。しばし茶太郎くんと見つめ合っていると、みかんちゃんが止めに入りました。



ところが、ゆずちゃんと茶太郎くんはかまわず楽しそうに走ります。入る隙がないと判断したのか、みかんちゃんは背を向けて立ち去りました。すると、入れ替わるように笑太郎くんがふたりのもとへ。



「ぼくも入れて」とアピールしますが、ふたりはかまわず追いかけっこを続けました。



ぐるぐると走り回る姿を見ていると、本当に目が回りそうです。この動画が公開されると、1.2万件超の“いいね”を獲得。注目を集めています。Xユーザー・柴犬みかんと白柴Q太郎と佐藤さん（@sibamikanqtaro）にお話を伺いました。



止まらない回転遊びの舞台裏とは？

ーー撮影時の状況を教えてください。



「柴犬ファミリーがお散歩から帰宅すると、留守番組が大喜びで出迎えたときの動画です。ゆずのうれしい感情が爆発して、それを止めた茶太郎ですが、ゆずに触発され、一緒にストーブの周りをクルクルと回って楽しんでしまいました。それを見たみかんが止めようとしますが止まらず、あきらめて水分補給へ。ゆずと茶太郎が楽しそうなのを見て、笑太郎が茶太郎に『ぼくと遊んで』と絡みました。子犬時代は、ゆずと茶太郎はよく一緒に遊んでいましたが、3年前、笑太郎が生まれてからは、ゆずの遊び相手は、もっぱら笑太郎になったんです。ふだんはストーブの周りを回って遊ぶことはないので、めずらしい光景でした」



ーーこの様子を目にした感想は？



「めずらしくゆずが茶太郎を誘って楽しそうに遊んでいる姿を見て、とてもうれしい気持ちになると同時に、昔の懐かしい思い出がよみがえりました」



ーーこのあと、どうなりましたか。



「ゆずは水分補給へ行きました。一方、茶太郎はまだ興奮冷めやらぬといった様子でバタバタと動き回っていて、それに笑太郎が便乗していましたね」



ーーそれぞれ、ふだんはどのような性格ですか。



「5匹のママ・みかんは、一見天然で不思議ちゃんっぽいですが、実は最強の野生児です。目から入った情報を脳で処理して行動に移すまで、時間がかかるのがたまにきずですね。



長女のゆずは、勝気でケンカにもひるみません。一番体が小さく身軽なので忍者と呼ばれることも。曲がったことは大嫌いな風紀委員のようなタイプですが、最近は年齢を重ねてだいぶ丸くなりました。犬には厳しく、人間には優しいです。



長男の茶太郎は平和主義。ひとりでいるのが好きで甘えん坊です。ジャイアン気質があり、茶イアンと呼ばれています。



末っ子の笑太郎は、おっとりとしていて優しく陽キャ。家族が大好きで、いつも遊び相手を探しています。



このほかにも、みかんの夫・白柴のQ太郎と、ゆず・茶太郎と同じ年で養子に迎えたりんごが一緒に暮らしています。また、我が家からは、第三子のトマトと、第四子のまつばが里親さんのもとへ旅立っています」



リプライには、仲の良い柴犬ファミリーにほっこりする声が寄せられています。



「混ざりたい」

「バターになっちゃう」

「かわいすぎてやばい」

「ずっと見ていられる」

「なんてかわいいんだろう」

「分身の術にしか見えない」

「小学生の時に見た絵本みたい」

「イッヌはストーブの前が本当に似合う」

「バターというか2斤の食パンになっちゃいそうです」

「この色だから、ぐるぐる回ったらドーナツになりそう」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）