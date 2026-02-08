【ひらがなクイズ】空欄を埋めてすっきり！ 空欄に共通する2文字は？「学校の授業」が含まれています
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
言葉の「頭」「真ん中」「最後」のどこに当てはまるかを考えながら、正解を導き出してください。
たい□□
さ□□る
しぇ□□
□□さ
ヒント：学校の授業や、よく振って作る冷たい飲み物を思い浮かべてみてください
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「いく」を入れると、次のようになります。
今回は「体育」や「戦」といった漢字の言葉の中に、カタカナ語の「サイクル」や「シェイク」が混ざった組み合わせでした。特に「シェイク」のような外来語をひらがなで分解して考えると、意外な発見がありますね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
