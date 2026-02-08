4つの言葉の空欄に共通して入る「2文字のひらがな」を当てる脳トレクイズ。学校の授業や、冷たいスイーツ、歴史上の争いなどがヒントです。

写真拡大

言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！

言葉の「頭」「真ん中」「最後」のどこに当てはまるかを考えながら、正解を導き出してください。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

たい□□
さ□□る
しぇ□□
□□さ

ヒント：学校の授業や、よく振って作る冷たい飲み物を思い浮かべてみてください

答えを見る






正解：いく

正解は「いく」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「いく」を入れると、次のようになります。

今回は「体育」や「戦」といった漢字の言葉の中に、カタカナ語の「サイクル」や「シェイク」が混ざった組み合わせでした。特に「シェイク」のような外来語をひらがなで分解して考えると、意外な発見がありますね。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)