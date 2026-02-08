トヨタ”新”「スポーティ軽トラ」!? “ランクル”デザイン採用＆“4人乗り”の「”GR”ハイゼット」！ 勝利のモリゾウ Kトレイルどんなモデル？
GRハイゼットトラック!?
2026年1月9日から1月11日にかけて幕張メッセで開催された東京オートサロン2026において、トヨタ（GR）は「GRハイゼット モリゾウ Kトレイル」を出展しました。
GRハイゼット モリゾウ Kトレイルは、「チームモリゾウ（GR）」とダイハツによる「親子喧嘩」である「軽トラカスタム対決」のために製作された1台かぎりのカスタムカーです。
【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ”新”「スポーティ軽トラ」です！ 画像で見る（77枚）
ベースとなるのは「ハイゼット トラック」ですが、そのルックスは一般的な軽トラックとは明らかに異なるものとなっています。
「マットメタルシルバー」に彩られたエクステリアでは、「ランドクルーザー300」のようなグリルとガードバー、そしてルーフに据え付けられた4連フォグライトが目を引きます。
また、足回りには大幅なリフトアップとワイドトレッド化が施されており、それにともない、タイヤも「MORIZO」「ROOKIE Racing」といいホワイトレターが入れられた肉厚のマッドタイヤへと交換されています。
さらに、純正のドアが取り外され、スチールパイプ製の堅牢なものとなっています。
一方、GRハイゼット モリゾウ Kトレイルの最大の特徴と言えるのが、荷台に備わるブリッド製のバケットシートです。
その周囲はロールケージで固められてはいますが、ほとんどむきだしの状態となっているため、オープンカーとは比較にならないほど風を感じることができそうです。
そのほか、燃料タンクを高い位置に設置することでミッドシップに配置されたエンジン周辺が見えるようになっていたり、「GRカローラ」のマフラーを流用していたりと、さまざまな遊びゴコロが垣間見える1台となっています。
会場の担当者は、GRハイゼット モリゾウ Kトレイルについて次のように話します。
「GRハイゼット モリゾウ Kトレイルは、レーシングドライバーの佐々木雅弘選手が中心となって製作されました。
佐々木選手は地元の岩手で『GRガレージ』をプロデュースしていたり、モリゾウ（豊田章男会長）の愛車のカスタムを数多く手掛けていることから、今回のプロジェクトにも協力していただきました。
佐々木選手いわく、『町工場』であるGRガレージの現場スタッフとともに『自分たちが乗りたいクルマ』を目指してGRハイゼット モリゾウ Kトレイルを製作したそうです。
たとえば、荷台のシートも『このカスタムカーを楽しめる人を増やしたい』というアイデアをかたちにしたものと聞いています。
GRハイゼット モリゾウ Kトレイルはあくまでコンセプトモデルのため、残念ながら市販化の予定はありません。
ただ、実車をご覧になったお客様からは『このままの仕様で売ってほしい』『せめてパーツだけでも市販してほしい』などの反響をいただいており、注目度の高さを実感しています」
※ ※ ※
東京オートサロン2026の会場では、GRハイゼット モリゾウ Kトレイルと対戦相手であるダイハツ「ハイゼットトラック ジャンボ スタークライマー」との人気投票がおこなわれました。
結果は、GRハイゼット モリゾウ Kトレイルが3579票、ハイゼットトラック ジャンボ スタークライマーが3520票となり、僅差でGRハイゼット モリゾウ Kトレイルの勝利となりました。