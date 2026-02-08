¡Ö¤Þ¤¢¥¹¥´¤Ã¡×¡ÖÀô¥Ô¥ó»Ò¤¬¡ª¡×àÅÏµ´ºÇ¿·ºîáÉÔ½Ð±é¡ÄÀô¥Ô¥ó»Ò¡¢78ºÐ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¡Ö¤µ¤¹¤¬½÷Í¥¤µ¤ó¡×¡ÖÆÇÀå¡¢·òºß¤Ç¤·¤¿¾Ð¡×
¡¡¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡ÖÅÏ¤ëÀ¤´Ö¤Ïµ´¤Ð¤«¤ê¡×(TBS¡¢1990Ç¯¡Á)¤ÎàºÇ¿·ºîá¤Ë½ÐÈÖ¤Ê¤·¡£ÂÔË¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Ì¾½÷Í¥¤Î¶á±Æ¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö½ÕÉ÷Äâ°ìÇ·Êå ¤¢¤Ê¤¿¤È¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¡ª¡×(¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷)¤Î6ÆüÊüÁ÷²ó¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¤Î¤ÏÀô¥Ô¥ó»Ò(78)¡£
¡¡¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ëÍî¸ì²È¤Î½ÕÉ÷Äâ°ìÇ·Êå¤È¤È¤â¤Ë¡¢À¸ÊüÁ÷¤Ç·Ú²÷¤Ê¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¡¢¶áÇ¯¤ÏÉñÂæ¤Ø¤Î½Ð±é¤òÀºÎÏÅª¤Ë¹Ô¤¦¶á¶·¤Ë¤Þ¤ÇÏÃ¤ÏµÚ¤Ó¡¢ÈÖÁÈ¤ÏÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÈÖÁÈ¸ø¼°X¤¬ÊüÁ÷½ªÎ»¸å¤Ë¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤Ë¡¢Àô¥Ô¥ó»Ò¤µ¤ó¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Þ¤·¤¿!!¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿!¡×¤ÈÊüÁ÷¤ËÎ×¤ó¤ÀÀô¤Îµ®½Å¤Ê¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¡¡2019Ç¯¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ò¤â¤Ã¤Æ°ìÃ¶¤Ï¥·¥ê¡¼¥º´°·ë¤·¤Æ¤¤¤¿¥É¥é¥Þ¤ÎºÇ¿·ºî¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡ÖAI¶¶ÅÄÔè²ì»Ò¡¡ÅÏ¤ëÀ¤´Ö¤Ïµ´¤Ð¤«¤ê¡¡ÎáÏÂÈÇ¡×(BS-TBS¡¢25Ç¯)¤Ë¼çÌò¥¯¥é¥¹¤ÎÀô¤¬½Ð±é¤»¤º»ÄÇ°¤Ê»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ò´î¤Ð¤»¤ë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ½Ð±é»Ñ¤Ë¡Ö¤Þ¤¢À¨¤Ã¡×¡ÖÀô¥Ô¥ó»Ò¤¬½Ð¤Æ¤ë¡×¡ÖÆÇÀå¡¢·òºß¤Ç¤·¤¿¾Ð¡×¡Ö¤ªÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬½÷Í¥¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡¢¼ã¡¹¤·¤¤¤Ê¤¡¡£¤È¤Ã¤Æ¤â¤ª¤·¤ã¤ì♡¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£