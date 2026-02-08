¡Ö¿ÈÄ¹150cm¤À¤±¤ÉÈ¬Æ¬¿È¡×¸µ¥¢¥¤¥É¥ëÆ£¾¾Ãè°¦àÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥Èá¤¬ÏÃÂê¡Ö¤É¤ó¤À¤±´é¾®¤µ¤¤¤ó¡ª¡©¡×¡ÖÀ¨¤¤¡ª¡×
¥¢¥¤¥É¥ë¤«¤é¥â¥Ç¥ë¤ØÅ¾¿È
¡¡¥â¥Ç¥ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Ê¤É¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÆ°¤¹¤ëÆ£¾¾Ãè°¦(¤Õ¤¸¤Þ¤Ä¡¦¤½¤é¡¢23)¡áÊ¡²¬¸©ÈÓÄÍ»Ô½Ð¿È¡á¤ÎÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¿ÈÄ¹150cm¤À¤±¤ÉÈ¬Æ¬¿È¤È¤¤¤¦¥Ð¥°¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¡¢Á´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤òX¤ËÈäÏª¡£
¡¡¤æ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¥µ¥¤¥º¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤â¡¢¤¹¤é¤ê¤È¿¤Ó¤ëÄ¹¤¤µÓ¤¬¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÎÉ¤µ¤òÅÁ¤¨¤ë1Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ£¾¾¤ÎÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤É¤ó¤À¤±´é¤Á¤Ã¤µ¤¤¤ó¡ª¡©¡×¡Ö¤É¤¦¤ê¤Ç¥Ò¡¼¥í¡¼¤¬»÷¹ç¤¦¤ï¤±¤À¡ª¡×¡ÖÀ¨¤¤¡ª¡×¡ÖÎ®ÀÐ¤Ç¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡Æ£¾¾¤Ï2017Ç¯¤ËÊ¡²¬»Ô¤òµòÅÀ¤Ë¤¹¤ë¥¬¡¼¥ë¥º¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¥È¥¥ò¥¤¥¥ë¡×¤Ë²ÃÆþ¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤Î¤Û¤«¡¢ÆÃ»£¥É¥é¥Þ¡Ö¥É¥²¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¥Ï¥¤¥¹¥¯¡¼¥ë¡×(KBC¡¢22Ç¯)¤Ë¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦»³ÅÄ¿¿»Ò¡¦MAKOÌò¤Ç½Ð±é¡£23Ç¯¤Ë¥¢¥¤¥É¥ëÂ´¶È¸å¤ÏÅìµþ¤ËµòÅÀ¤ò°Ü¤·³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£