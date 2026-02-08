県内企業の「リスキリング」、いわゆる学び直しの取り組み状況が県の調査で初めて明らかになり、「企業主体でリスキリングに取り組んでいる」と答えた企業は４１．５％でした。

企業主体のリスキリングを推進している県では、今後の施策に反映させることを目的に県内に本社や主な事業所を置く企業を対象に実態調査を初めて行い、４７７社から回答を得ました。それによりますと、「企業主体でリスキリングに取り組んでいる」と答えた企業は４１．５％でした。

一方、「取り組んでいない」と答えた企業は４８％で、取り組む企業を上回りました。取り組んでいる企業に目的を聞いたところ、最も多かったのは「業務効率化による生産性の向上」で８割以上の企業が挙げました。

一方、「取り組んでいない」または「分からない」と答えた企業に理由を聞いたところ、「対応する人材や推進体制がない」、「学習時間を確保できない」といった回答が多く、人手や時間の確保が課題となっている実態が分かりました。

また、今後の取り組み予定については、「今後も取り組む予定はない」「現時点では取り組む予定はない」で約半数を占め、「今後取り組みたい」と考える企業は２割程度に留まりました。

こうした結果について県労働政策課は「４割の企業がリスキリングに取り組み一定の進展があった。取り組んでいない企業に先進事例を発信するなどして、取り組む企業を増やしていきたい」とコメントしています。