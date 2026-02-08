J１初昇格の水戸「洗礼を浴びたか」。敵地で東京Vに３失点完敗「初陣はほろ苦かった」「１点返してくれて良かった」などの反応
昨季にJ２初優勝＆J１初昇格を果たした水戸。迎えた2026年はJ１百年構想リーグを戦い、２月８日に地域リーグラウンド第１節で東京ヴェルディと敵地で対戦した。
開始８分にオウンゴールで先制を許すと、21分、49分にも失点。59分に加藤千尋のゴールで一矢報いたが、反撃はここまで。１−３で敗れた。
無念の黒星スタート。SNS上では「J１の洗礼を浴びたか」「差を見せつけられた」「水戸ちゃんのJ１初陣はほろ苦かった」「水戸は後半良かったね」「半年間試合を通じて経験積めるのマジで大きいな」「１点返してくれて良かった」など様々な声があがっている。
次節は14日にFC町田ゼルビアのホームに乗り込む。今季初勝利を掴めるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集
開始８分にオウンゴールで先制を許すと、21分、49分にも失点。59分に加藤千尋のゴールで一矢報いたが、反撃はここまで。１−３で敗れた。
無念の黒星スタート。SNS上では「J１の洗礼を浴びたか」「差を見せつけられた」「水戸ちゃんのJ１初陣はほろ苦かった」「水戸は後半良かったね」「半年間試合を通じて経験積めるのマジで大きいな」「１点返してくれて良かった」など様々な声があがっている。
次節は14日にFC町田ゼルビアのホームに乗り込む。今季初勝利を掴めるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集