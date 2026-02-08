特定の地域限定で披露される“ド派手衣装”を人気日本人女子レスラーも着用。本人のキャラクターにピッタリのコスチュームに、多くのファンがリアクションを送っている。

【画像】日本人女子、ド派手な全身イエロー“特別衣装”

WWE女子スーパースターのイヨ・スカイが日本時間3日、自身のX（旧ツイッター）を更新。同1日にサウジアラビア・リヤドで開催されたプレミアムライブイベント「ロイヤルランブル」で着用した衣装の全身ショットを公開した。

ここ数年、WWEの興行開催が増えているサウジアラビアでは、現地の慣習に配慮した特殊な衣装が採用されている。イヨも例に漏れず、今年は全身イエローのポップなデザインのギアを着用。本人も投稿でヒヨコやひまわり、ミツバチなど黄色い絵文字を連投してコスチュームのテーマを伝えている。

確かな実力と、明るく元気なキャラクターで不動の地位を築く彼女らしい衣装の投稿は約1.2万件の“いいね”が押される大バズり状態で、「可愛すぎる」「超似合ってる」「戦隊モノのイエローだ」「イヨの衣装はいつも素晴らしい！試合もすごい活躍だった」と世界中のファンから絶賛されていた。

ロイヤルランブルでは惜しくも敗れたものの、同7日放送のWWE「SMACK DOWN」では同じ日本人スーパースターのジュリアらを退け、リア・リプリーと保持するWWE女子タッグ王座を防衛。2026年も彼女を中心にストーリーは展開されそうだ。

