◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽スノーボード（８日・リビーニョ・スノーパーク）

【リビーニョ（イタリア）８日＝宮下京香】女子でミラノ・コルティナ五輪を最後に現役引退を表明している２０１４年ソチ五輪銀メダルの竹内智香（４２）＝広島ガス＝が、競技生活２７年のラストレースで予選敗退した。

ラストレースを滑りきった竹内の表情に、万感の思いが込み上げた。日本と練習拠点のスイスから約６０人の応援団が駆けつけ、最前列には日の丸が張られた。異例の“ホーム”ムードで背中を押された４２歳のレジェンドは予選で敗退したが、温かい拍手が送られた。

最後まで勝負に徹した。冬季五輪の日本女子最多となる７大会連続出場を決めた中で、８日の五輪の競技実施日を２７年間の競技人生の最終戦になると表明した。９８年長野五輪を見て五輪に憧れ、１４年ソチ五輪で銀メダル。この日はメダルを誰よりも喜んでくれた長兄・隆介さんの４８歳の誕生日でもある。「改めて五輪が好きだな。この空間、時間を楽しみたい」と特別で、最後の舞台に乗り込んだ。

１８年平昌五輪後、２年半の休養で卵子凍結や、次世代の育成事業にも取り組んだ。競技の枠を越えて活躍してきた唯一無二の女性アスリート。「何を言われても、やり切ったと思える自信、その姿が自然と誰かの心を動かしたり、子供たちの夢や希望になれば最高」と百戦錬磨のレジェンドが、特別な舞台で晴れやかに２７年の競技生活に幕を閉じた。