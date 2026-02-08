ソフトバンク・小久保裕紀監督が８日、第３クールからＡ組（１軍相当）に昇格する投手３選手を明言した。第２クール最終日を迎え、指揮官が総括。その中で、Ｂ組の岩井俊介、大野稼頭央、大竹風雅の３人が１０日から始まる第３クールで昇格する予定であることを明かした。

いずれも７日のＢＰに登板した。指揮官も見つめる中でアピールし「前から２軍の首脳陣の評価が高かった」と、現在の状態も加味して決定。第３クールでは１０日と１１日にライブＢＰも予定されており、実戦形式での登板も増えてくる。

なかでも、７日のＢＰで指揮官に「インパクトが強すぎた」と言わしめたのが大竹だ。身長１８６センチ８８キロの右腕。東北福祉大から２２年のドラフト５位で入団し、同年トミー・ジョン手術を受けて２３年から育成契約となった。

昨季は８月にくふうハヤテ（現ハヤテリベンジャーズ）に派遣され、５登板。オフは米大リーグ・メッツの千賀に弟子入りし、練習をともにした。小久保監督も「全然去年と違う姿なんで。千賀とやってる自主トレが身についてきた感じですかね」と高評価。第３クールもアピールを続け、支配下をつかみ取る。