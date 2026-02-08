【ミラノ（イタリア）８日＝富張萌黄】スピードスケート・ショートトラックの公式練習が８日、本番会場で行われた。女子エースの中島未莉（みれい、トヨタ自動車）は、リレーのタッチ、スタートの反応などを確認した。１０日の女子５００メートル予選で五輪デビューを果たす２２歳。「５００メートルは得意だと思っていないが、今シーズンは良くなってきている。試合開幕にワクワクしている」と、自身初戦を心待ちにする。

メダル獲得が期待される女子３０００メートルリレー出陣前の日本チームのかけ声も決定。フレッデリック・ブラックバーン戦術コーチが「日本女子、行くぞ」と言い、選手たちが「うちらしか勝たん」と続く。その後は「あげ〜」と一人ずつグータッチをかわし、レースに臨む。「気持ちを高める、緊張感をほぐすために何がいいかを考え、『あげ〜』になった」と、女子最年長の平井亜実（トヨタ自動車）が考案したという。「若者のギャルマインド」と全員が２０代で初出場のフレッシュなチームらしいかけ声となった。

２０２４年に全日本距離別選手権３冠を達成するなど成長著しい。初の大舞台を目前にし、「１日目がすごく重要になる。自分の満足いく滑りができたら」と意気込む。ネイルも好きなカラーである紫をベースに、親指には手書きの日の丸を施した。気合十分で向かう夢舞台で、日本女子のエースがメダル獲得を狙う。