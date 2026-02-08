広島のドラフト６位・西川篤夢内野手＝神村学園伊賀＝が８日、宮崎・日南の１軍キャンプに参加した。唯一の高卒ルーキー。新井監督は「バッティングも癖のないスイングをしているし、あれだけ身長（１８４センチ）があって手足も長いのに守備も柔らかい。高校生に見えないぐらい。まだ線が、体が細いので体作りも並行しながら。ただ、いい動きをしている」と潜在能力を高く評価した。

高校時代は、木製バットで臨んだ３年夏の三重県大会で打率４割。今年唯一の高卒新人としてキャンプは２軍からスタートしていた。背番号は、小園の５と矢野の４を並べた５４。「二人の素晴らしいところを足した選手に」と意気込む。守備練習では、その先輩２人と遊撃に就いた。「一緒に練習することが多く、バッティングのことも守備のことも丁寧に教えてくださった。すごく中身の濃い一日でした」。矢野には守備の一歩目、小園にはプロのスピードに対応する打撃について教わり、新たな発見は多かったという。

この日は体験参加の意味合いが強かったが、休日を挟んで１０、１１日に１軍キャンプで行われる紅白戦にも出場予定。「本当にいいアピールができるように。沖縄（１４日からの２次キャンプ）にいけるように頑張りたい」。受け答えは１８歳らしからぬ、堂々としたもの。グラウンドでも１８歳らしからぬプレーでチャンスをつかみ取る。