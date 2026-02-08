日本付近は強い冬型の気圧配置となっており、明日9日にかけて、日本海側を中心にさらに積雪が増加するおそれがあります。引き続き、積雪による交通への影響に警戒し、なだれ、落雪などに注意してください。また、今日8日夜は、雪を伴って非常に強い風が吹く所もあり、吹雪による見通しの悪化にも警戒が必要です。

明日9日にかけて日本海側を中心にさらに積雪増加

今日8日は、北日本から西日本の日本海側を中心に大雪となっており、特に西日本の日本海側では急激に積雪が増加した所があります。普段雪の少ない太平洋側でも大雪となっている所があります。





日本付近は強い冬型の気圧配置となっており、このあとも明日9日にかけて日本海側を中心に降雪が続き、積雪がさらに増える見込みです。今日8日の夜は活発な雪雲の流れ込みやすいエリアが徐々に北上し、北陸から東北の日本海側へと移るでしょう。雪が強まる地域では、立ち往生などが発生するリスクが高いため、外出はなるべく控え、出かける場合は冬用タイヤの装着やタイヤチェーンの携行を徹底してください。また、気象情報や道路情報をしっかりチェックして、移動ルートやスケジュールの変更も検討してください。明日9日は、西から冬型が緩むため、西日本や東日本の雪は次第に収まる所が多いですが、これまで積もった雪が解けずに残る所も多い見込みです。また、雪が一段落しても、冷え込みで路面が凍結するおそれがあります。引き続き、積雪や凍結による路面悪化に注意が必要です。北日本も、明日9日夜には雪の降るエリアが次第に狭くなる見込みですが、積雪の多い地域では、引き続き、なだれや落雪などに注意してください。

東北の日本海側と九州は雪を伴った暴風に警戒

今日8日夜は、強い冬型の気圧配置などの影響で風が強まり、東北の日本海側や九州の西の海上では、雪を伴った暴風が吹き荒れる見込みです。沿岸部では吹雪で見通しが悪くなるおそれがあるため、警戒が必要です。また、伊豆諸島や北陸など、明日9日にかけて警報級の高波となる所もあるでしょう。



【8日の最大風速(最大瞬間風速)の予想】

東北地方 20メートル(30メートル)

九州北部 20メートル(30メートル)



【8日の波の予想】

伊豆諸島・北陸地方・近畿地方 6メートル



【9日の波の予想】

伊豆諸島 6メートル

小笠原諸島 6メートル うねりを伴う

北陸地方 5メートル うねりを伴う