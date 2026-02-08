◇ミラノ・コルティナ冬季五輪 第3日 スノーボード 女子パラレル大回転予選（2026年2月8日 リビーニョ・スノーパーク）

スノーボード女子パラレル大回転の予選が行われ、金メダル候補の三木つばき（22＝浜松いわた信用金庫）が合計1分32秒87の3位で決勝トーナメント（T）進出を決めた。これが引退レースの14年ソチ五輪銀メダリスト竹内智香（42＝広島ガス）は1分36秒88の22位で敗退した。男子予選では斯波正樹（39＝TAKAMIYA）は1回目終了後、「ワックスの不正使用」により失格となった。

三木は1回目に青のコースを滑走。長くタフなコースを確認するように丁寧に滑り、3番手タイムの45秒62をマークした。2回目は赤のコースで2度バランスを崩しかけながらもトップタイムの47秒25だった。竹内は赤のコースを滑った1回目は48秒88、2回目は青のコースで48秒00。三木が決勝T進出を決めると同時に敗退が決定した。

三木は五輪初出場だった22年北京大会では予選を3位で通過しながら、決勝トーナメント1回戦で転倒して敗退した。しかし、23年3月の世界選手権を初制覇すると、昨季はW杯で総合と種目別2つの3冠を達成。今季は体調不良などで苦しんだ時期もあったが、2勝を挙げてランキング1位で2度目の大舞台を迎えていた。

竹内は14年ソチ五輪で日本女子スノーボード界初となるメダルを獲得。最近は腰痛に悩まされ、昨年5月に開いた会見で「そろそろ退く時が来ているかな」と25〜26年シーズン限りでの現役引退を表明した。五輪は7大会連続7度目の出場で、冬季大会にスピードスケートで4度、夏季大会に自転車で3度出場した橋本聖子（現日本オリンピック委員会会長）に並ぶ日本女子最多記録となった。

パラレル大回転の予選は男女ともに32人が出場。2人1組となって赤と青のコースを1回ずつ滑走し、2本の合計タイムの上位16人が決勝Tへ進出する。決勝Tは1対1のノックアウト方式。予選上位者にコースの選択権が与えられる。