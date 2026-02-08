本田翼＆MISAMOが並んだ4ショットにファン歓喜「推しと推しが並んでます」「輝かしいコラボ」
俳優の本田翼（33）が8日、自身のインスタグラムを更新。多国籍9人組ガールズグループ・TWICEの日本人メンバーMINA、SANA、MOMOからなる3人組ユニット・MISAMOのポップアップイベント『MISAMO 1st Listening Party「PLAY」』を訪れたことを報告し、メンバーとの写真を公開した。
【写真】「輝かしいコラボ」本田翼＆MISAMOが並んだ4ショット
「misamoさんのjapan 1st album 『PLAY』の世界観が堪能できるすてきなパーティーに招待して頂きました」「もちろんこの方と」とお笑いコンビ・ハリセンボンの近藤春菜（42）と訪れたことを明かし、複数枚の写真をアップ。
メンバーと並んだ4ショットや、近藤とイベントを満喫する様子を披露した。本田は「音楽も世界観も魅力たっぷりだった…3人の女神のまぶしいこと」と感想をつづり、「春菜ちゃんとずっとわちゃわちゃしてたのでその動画はおいおいあげます」と2人で楽しんだ時間を伝えた。
この投稿には、「ばっさとミサモ…!!!!推しと推しが並んでます」「輝かしいコラボ」「めっちゃ可愛い」「ばっさーもミサモも美しい」「春菜さんも嬉しそう」など、さまざまな反響が寄せられている。
【写真】「輝かしいコラボ」本田翼＆MISAMOが並んだ4ショット
「misamoさんのjapan 1st album 『PLAY』の世界観が堪能できるすてきなパーティーに招待して頂きました」「もちろんこの方と」とお笑いコンビ・ハリセンボンの近藤春菜（42）と訪れたことを明かし、複数枚の写真をアップ。
この投稿には、「ばっさとミサモ…!!!!推しと推しが並んでます」「輝かしいコラボ」「めっちゃ可愛い」「ばっさーもミサモも美しい」「春菜さんも嬉しそう」など、さまざまな反響が寄せられている。