■全国の9日（月）の天気

日本付近は、はじめ冬型の気圧配置ですが、夜にかけて、西・東日本は高気圧に覆われてくるでしょう。ただ、強い寒気の影響が残りそうです。山陰から北陸は、昼前まで雪が降り、北日本は、夜にかけて雪の降る所が多く、ふぶく所があるでしょう。

9日夕方までの予想降雪量は、北陸で60センチ、関東甲信で50センチ、北海道と東北で40センチ、東海と近畿で30センチ、中国地方で25センチ、四国で15センチ、九州北部で10センチとなっています。

交通障害に警戒して下さい。また、積雪が急激に増えてきていますので、なだれや屋根からの落雪、除雪中の事故にも十分ご注意下さい。

太平洋側や九州は、晴れて空気が乾燥するでしょう。風が強く吹くため、火の取り扱いに注意が必要です。朝は冷え込みが厳しく、全国的に氷点下となるでしょう。路面や水道管の凍結にもご注意下さい。最高気温は8日より高くなるものの、寒さが厳しく、北海道や青森では真冬日が続きそうです。

予想最低気温（前日差）

札幌 −8℃（＋3 真冬）

仙台 −3℃（＋2 真冬）

新潟 −2℃（±0 真冬）

東京都心 −2℃（±0 真冬）

名古屋 −2℃（−2 真冬）

大阪 0℃（−2 真冬）

広島 −2℃（±0 真冬）

高知 −2℃（−3 真冬）

福岡 0℃（±0 真冬）

鹿児島 −2℃（−2 真冬）

那覇 10℃（−1 真冬）

予想最高気温（前日差）

札幌 −3℃（−2 真冬）

仙台 3℃（＋2 真冬）

新潟 4℃（＋4 真冬）

東京都心 9℃（＋7 真冬）

名古屋 8℃（＋3 真冬）

大阪 7℃（＋1 真冬）

広島 9℃（＋5 真冬）

高知 10℃（＋4 真冬）

福岡 9℃（＋5 真冬）

鹿児島 12℃（＋7 真冬）

那覇 16℃（＋1 真冬）

■全国の週間予報

10日は、南から高気圧に覆われ、広い範囲で晴れるでしょう。ただ、湿った空気が流れ込む九州や中国四国はしだいに雨が降り出し、北海道や東北北部も雨や雪の降る所がありそうです。寒さは緩み、九州から東北南部で12℃前後、青森や札幌でも5℃前後まで上がるでしょう。雪の多い地域は、なだれや屋根からの落雪、路面状態の悪化にご注意下さい。

11日は、全国的に雨の降る所が多く、北陸や北日本の日本海側では12日以降も、雨や雪の降る日が多いでしょう。太平洋側や九州は、週の後半は晴れて、春を思わせる暖かさが続きそうです。関東や東海など、早い地域は、そろそろスギ花粉の飛散が始まりそうです。