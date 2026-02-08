ＷＢＣの開幕が３月に迫る中、日本代表と１次ラウンドで同組の韓国代表にアクシデントが相次いでいる。

複数の現地報道によると、予期せぬ故障に見舞われたのはチェ・ジェフン捕手（崔在勲＝３６）。所属するハンファのキャンプで送球を受けた際に右手に当たり、検査した結果、「右薬指の骨折」と診断されたという。「朝鮮日報」（電子版）では「全治３〜４週間」と報じられ、「診断結果はすぐにＷＢＣ代表チームに伝えられた」としている。

代表チームを率いるリュ・ジヒョン監督（柳志荽＝５４）にとっても頭が痛いところだ。今大会の捕手陣は主戦となるパク・ドンウォン（朴東原＝３５）との２人体制。負傷したチェ・ジェフンは控えでの起用が見込まれていたが、ドンウォンだけでは有事の際に対応できなくなる。

そのため、同メディアは「チェの離脱がほぼ確実となったため、１６日に日本の沖縄で２次合宿を開始する代表チームは、追加で捕手を選出して欠員を補充する見込みだ」と伝えている。

韓国代表ではブレーブスのキム・ハソン（金河成）がオフ期間中に氷上で転倒。右手中指の腱を断裂して手術を受け、パドレスに入団したソン・ソンムン（宋成文）も練習中に脇腹を負傷して代表から外れた。開幕まで時間はあるが、誤算が続いている。