176cm元アイドル22歳、ミニスカ姿が「スタイル抜群」「可愛すぎる」 コスプレイヤーとして活躍中
コスプレイヤーの緑川希星が8日にXを更新。美スタイル際立つ姿を披露すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】176cm元アイドル22歳が「スタイル抜群」「魅力的」 大胆なコスプレ姿も（12枚）
2019年には「日本レースクイーン大賞2019」の新人部門ファイナリストに選出され、2022〜23年にはアイドルグループ「功夫少女（カンフーガールズ）」としても活動していた緑川。SNSでは大胆なコスプレ姿などを披露し、注目を集めている。
今回は「176cmのOLってなし？？」と動画を投稿。メガネにタイトな白シャツ、グレーのミニスカコーデを披露した。ファンからは「スタイル抜群」「可愛すぎる」「めちゃ綺麗」などの声が集まっている。
引用：「緑川希星（きらら）」X（@kirarachandesu_）
