ＷＢＣ日本代表のオリックス・宮城大弥投手（２４）が、２６年の「初実戦」でハプニング？を乗り越えた。８日、宮崎キャンプでライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）に初登板。２０球を投げ、チェンジアップを除く全球種を確認した。直球で平沼のバットを折るなど、気温４・５度の中でも安打性を１本。「（球が）低めに集まっている部分もあった」と収穫ありの様子だ。

同じ日本代表の若月が捕手を務め、当初はピッチコムでのサイン交換を予定していた。ところが、若月が投手側の機器の充電に失敗し、登板前に電源が切れてしまった。「機械に慣れていないので…。僕のミスです」と苦笑いした女房役は、急きょ指で球種を指示。宮城も「次の投球練習で（練習）しましょう、と伝えました。そんなに機械音痴じゃないので（順応）できると思います（笑）」と“オトナの対応”を見せた。

この日はＷＢＣ初出場の曽谷も初登板し、２０球で安打性なし。「思ったより（球が）暴れなかった。順調にきている」とうなずいた。両左腕は１１日の紅白戦登板を経て、１４日から侍ジャパンの合宿に参加。着実に調整を進め、３月の本大会で連続世界一のピースとなる。（南部 俊太）