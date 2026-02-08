■＜MGA MAGICAL 10 YEARS EXHIBITION『Wonder Museum』＞展示内容の一部

■最初の部屋 ※撮影・録音禁止エリア

暗闇の中で照らされる１台の机。机の上には描きかけの地図。

耳を澄ますと、そう、あの人がやってきます。

さぁ、イマジネーションを膨らませる時間です。

ペンを走らせていると、おや？

音楽が誕生する瞬間の喜びを、全身で感じてください。

■DANCE-GO-ROUND

メンバーが初めてダンスパフォーマンスに挑戦した楽曲「ダンスホール」。

タキシードに身を包んだ3人が、おなじみのポーズでみなさんをお出迎えします。

たくさんのミラーボールが並ぶメリーゴーランド。

「ダンスホール」の世界観を、光の演出とともにお楽しみください。

■BABEL no TOH STATUE

『Atlantis』から２年。

５大ドームで行われた『DOME TOUR 2025 ”BABEL no TOH”』。

フェーズ2を締めくくったMrs. GREEN APPLEのストーリーラインライブの最新作を、

巨大な飛び出す絵本の像として展示しています。

次回作“ELYSIUM”に続くバベルの物語の世界をお楽しみください。

■QUE SERA SERA GARDEN

常に新しい音楽の届け方を模索しているMrs. GREEN APPLE。

ここは、新しい音楽の楽しみ方の実験場です。

音源データからAIが連想するイメージを描いた「視るケセラセラ」。

リズムを振動に変換した「触れるケセラセラ」。

歌詞からAIが香りを生成した「香るケセラセラ」。

イマジネーションとテクノロジーの掛け合わせで、「ケセラセラ」をより深く味わってみてください。

■COSTUME RUNWAY

『DOME LIVE 2023 ”Atlantis”』のステージ衣装、そして

「クスシキ」と最新曲「lulu.」のミュージックビデオ撮影で実際に着用した衣装や小道具が並ぶエリアです。

「lulu.」の衣装は、福岡会場で初公開となります。

■CREATIVE HISTORY ※撮影・録音禁止エリア

ここに飾られているのは、

新たなエンタテインメントを追求し続けた10年の軌跡。

楽曲、歌詞、ジャケット、ミュージックビデオ、ライブ、そして、

そこに至るまでの制作資料や原案となった大森のスケッチや打ち合わせ音声まで。

福岡会場で新たに追加にされた展示もご覧いただけます。

ミセスのクリエイティビティ溢れる空間をご堪能ください。

■次の部屋 ※撮影・録音禁止エリア

足元には見覚えのある地図が広がり、

展覧会を締めくくる演出が待ち受けています。

■STORE

展覧会や、楽曲をモチーフにした「Wonder Museum」だけの

オリジナルグッズを販売しています。

各会場限定や、数量限定グッズもございます。

また、Premium Goodsの実物サンプルもこちらでご覧いただけます。