Mrs. GREEN APPLE、＜MGA MAGICAL 10 YEARS EXHIBITION『Wonder Museum』＞福岡会場で「lulu.」MV衣装を初公開。レコ大の盾も
Mrs. GREEN APPLEのデビュー10周年を締めくくる企画となる展覧会＜MGA MAGICAL 10 YEARS EXHIBITION『Wonder Museum』＞が開催中だ。2月7日(土)より、福岡会場での展示がスタートした。
本展覧会は、Mrs. GREEN APPLEのすべての楽曲制作・プロデュースを手掛けてきた大森元貴(Vo/Gt)の頭の中を旅するような、ドキュメンタリーとエンタテインメントが混ざり合う不思議の空間というコンセプトで制作。最新技術も駆使しながら、造作、映像、香りなど、楽曲の世界をさまざまな方法でより深く体験できる展示や、デビューからの10年間、大森元貴、そしてMrs. GREEN APPLEが生み出してきた制作物、その過程に関わる資料の展示など、そのイマジネーションやクリエイティビティに触れることのできる内容となっている。
また福岡会場では、東京会場とは少し内容も変わり、最新曲「lulu.」のミュージックビデオの衣装や、バンドとして史上初の快挙となった日本レコード大賞３連覇のそれぞれの盾が展示されるなど、すでに訪れた方もまた楽しむことができる要素も追加されている。
なお本展覧会は、福岡会場の後、 2026年3月2日(月)〜31日(火)まで大阪(VS.（グラングリーン大阪内）)での開催を予定している。
■＜MGA MAGICAL 10 YEARS EXHIBITION『Wonder Museum』＞展示内容の一部
■最初の部屋 ※撮影・録音禁止エリア
暗闇の中で照らされる１台の机。机の上には描きかけの地図。
耳を澄ますと、そう、あの人がやってきます。
さぁ、イマジネーションを膨らませる時間です。
ペンを走らせていると、おや？
音楽が誕生する瞬間の喜びを、全身で感じてください。
■DANCE-GO-ROUND
メンバーが初めてダンスパフォーマンスに挑戦した楽曲「ダンスホール」。
タキシードに身を包んだ3人が、おなじみのポーズでみなさんをお出迎えします。
たくさんのミラーボールが並ぶメリーゴーランド。
「ダンスホール」の世界観を、光の演出とともにお楽しみください。
■BABEL no TOH STATUE
『Atlantis』から２年。
５大ドームで行われた『DOME TOUR 2025 ”BABEL no TOH”』。
フェーズ2を締めくくったMrs. GREEN APPLEのストーリーラインライブの最新作を、
巨大な飛び出す絵本の像として展示しています。
次回作“ELYSIUM”に続くバベルの物語の世界をお楽しみください。
■QUE SERA SERA GARDEN
常に新しい音楽の届け方を模索しているMrs. GREEN APPLE。
ここは、新しい音楽の楽しみ方の実験場です。
音源データからAIが連想するイメージを描いた「視るケセラセラ」。
リズムを振動に変換した「触れるケセラセラ」。
歌詞からAIが香りを生成した「香るケセラセラ」。
イマジネーションとテクノロジーの掛け合わせで、「ケセラセラ」をより深く味わってみてください。
■COSTUME RUNWAY
『DOME LIVE 2023 ”Atlantis”』のステージ衣装、そして
「クスシキ」と最新曲「lulu.」のミュージックビデオ撮影で実際に着用した衣装や小道具が並ぶエリアです。
「lulu.」の衣装は、福岡会場で初公開となります。
■CREATIVE HISTORY ※撮影・録音禁止エリア
ここに飾られているのは、
新たなエンタテインメントを追求し続けた10年の軌跡。
楽曲、歌詞、ジャケット、ミュージックビデオ、ライブ、そして、
そこに至るまでの制作資料や原案となった大森のスケッチや打ち合わせ音声まで。
福岡会場で新たに追加にされた展示もご覧いただけます。
ミセスのクリエイティビティ溢れる空間をご堪能ください。
■次の部屋 ※撮影・録音禁止エリア
足元には見覚えのある地図が広がり、
展覧会を締めくくる演出が待ち受けています。
■STORE
展覧会や、楽曲をモチーフにした「Wonder Museum」だけの
オリジナルグッズを販売しています。
各会場限定や、数量限定グッズもございます。
また、Premium Goodsの実物サンプルもこちらでご覧いただけます。
◾️＜ゼンジン未到とイ/ミュータブル〜間奏編〜＞
特設サイト：https://mrsgreenapple.com/feature/zenjinmito_2026
2026年4月18日（土）東京・MUFGスタジアム(国立競技場)
開場 16:30 / 開演 18:30
【お問い合わせ】SOGO TOKYO
03-3405-9999 (月〜土 12:00〜13:00 / 16:00〜19:00 ※日曜・祝日を除く)
2026年4月19日（日）東京・MUFGスタジアム(国立競技場)
開場 16:30 / 開演 18:30
【お問い合わせ】SOGO TOKYO
03-3405-9999 (月〜土 12:00〜13:00 / 16:00〜19:00 ※日曜・祝日を除く)
※FC限定公演
2026年5月4日（月・祝）大阪・ヤンマースタジアム長居
開場 16:00 / 開演 18:00
【お問い合わせ】キョードーインフォメーション
0570-200-888 (12:00〜17:00 ※土日祝休)
※FC限定公演
2026年5月5日（火・祝）大阪・ヤンマースタジアム長居
開場 16:00 / 開演 18:00
【お問い合わせ】キョードーインフォメーション
0570-200-888 (12:00〜17:00 ※土日祝休)
※FC限定公演
2026年7月4日（土）東京・MUFGスタジアム(国立競技場)
開場 16:30 / 開演 18:30
【お問い合わせ】SOGO TOKYO
03-3405-9999 (月〜土 12:00〜13:00 / 16:00〜19:00 ※日曜・祝日を除く)
※FC限定公演
2026年7月5日（日）東京・MUFGスタジアム(国立競技場)
開場 16:30 / 開演 18:30
【お問い合わせ】SOGO TOKYO
03-3405-9999 (月〜土 12:00〜13:00 / 16:00〜19:00 ※日曜・祝日を除く)
▼チケット席種・料金
・フロントエリア：20,000円（税込）
※アリーナ前方のエリアとなります。
※フロントエリアのお座席のみ「顔写真登録【あり】のチケット」での入場となり、入場される皆さま(申込者、同行者の方ともに)は事前の顔写真登録が必要になります。
・アリーナエリア：17,000円（税込）
・スタンドエリア：17,000円（税込）
・パノラマエリア：15,000円（税込）
※スタンドエリア上部の会場全体が見渡せるエリアとなります。
・着席指定エリア：17,000円（税込）
※着席指定は小さなお子さまや、コンサートを座ってご覧になりたい方の為のお席となります。公演中は立ち上がってのご観覧はできません。
※４歳以上のお子様よりチケット必要／３歳以下のお子様はご入場できません （年齢はご来場の公演当日時点）
※チケット料金はお一人様の価格となります。
※営利目的の転売禁止
▼枚数制限
・フロントエリア／アリーナエリア／スタンドエリア／パノラマエリア：お一人（1会員）様2枚まで
・着席指定エリア：お一人（1会員）様4枚まで
◾️楽曲情報
◆「lulu.」
2026年1月12日（月・祝）リリース
配信：https://lnk.to/MGA_lulu_0112
※TVアニメ「葬送のフリーレン」第2期 オープニングテーマ
◆「ダーリン」
NHK総合『Mrs. GREEN APPLE 18祭』テーマソング
2025年1月20日（月）リリース
配信：https://lnk.to/MGA_Darling
◆「GOOD DAY」
キリングッドエール CMソング
2025年9月28日（日）リリース
配信：https://lnk.to/MGA_GOODDAY
