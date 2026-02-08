死亡事故も

NEXCO中日本 金沢支社の公式SNSアカウントが「高速道路のリニューアル工事が進捗する一方で、工事規制内への進入事故が増加しています」というコメントとともに、高速道路内で発生した衝撃的な事故映像を投稿しています。この投稿は投稿当日（2月4日）の夜時点で5万表示を記録しており、多くのコメントが寄せられています。

投稿された動画はいくつかの事故をダイジェスト形式でまとめたものとなり、中央分離帯を跳ね上げ対向車線にその破片を撒き散らしながら走るトラックを始め、いくつかの事故動画が紹介されています。

公式SNSアカウントによると、「過去5年間で工事規制内の作業員が被災し、死亡した事故が4件発生しています。運転支援機能を過信せず、運転に集中していただき、安全な通行をお願いします」とのこと。もし規制器材に接触してしまったら、慌てずに最寄りの休憩施設などに設置された「非常電話」や「緊急ダイヤル（#9910）」から事故を申告するよう呼びかけています。

この投稿を見たSNSユーザーからは「結構な衝撃映像…」「こんなん、ビビるわ」「何でこんなのが免許持ってるんかね？「これで前見て運転してたって奴がいるならそいつらからは免許剥奪した方がいいと思う」「車の機能に頼ったりよそ見しないで運転に集中しろよ 狭くてイレギュラーな日本の道路は自動運転やボケっと運転には向かないんだよ」「初っ端から豪快すぎるやろ」といった辛辣なコメントが寄せられています。