「笑顔とフロントラットスプレッド癒される」浜口京子、圧巻の筋肉美を披露！ 「仕上がってますね‼」
レスリング五輪メダリストでタレントの浜口京子さんは2月7日、自身のX（旧Twitter）を更新。タンクトップ姿で圧巻の筋肉美を披露しました。
【写真】浜口京子、圧巻の筋肉美！
「はぁ。笑顔とフロントラットスプレッド癒される」浜口さんは「今日は筋力トレーニングのパーソナルトレーニングの先生をさせていただきました！」とつづり、1枚の写真を投稿。「KIAIDA!」とプリントされた白いタンクトップ姿で、力強い笑顔と圧巻の腕の筋肉を披露しています。
コメントでは「はぁ。京子ちゃんの笑顔とフロントラットスプレッド癒される」「いつも可愛いタンクトップ着てますね」「バランスがいいなぁ」「仕上がってますね‼」「格闘家の良い体つき！」「いい笑顔」「かっちょいい」と称賛の声が多数寄せられています。
「このハートの鉄アレイは15キロです」1月11日に48歳の誕生日を迎えた浜口さん。自身のXの投稿では、「このハートの鉄アレイは15キロです」と、笑顔でハート型鉄アレイを片手で軽々と持ち上げる姿や1つ20キログラムのダンベルを片手ずつ交互に持ち上げる姿など、驚異の筋力トレーニング姿を披露しています。気になる人はチェックしてみてください！(文:福島 ゆき)
