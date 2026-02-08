Å·Áð»Ô¤¬½øÈ×¤Ë¥ìー¥¹¤Î¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ë¤â¡Ä·§ËÜ»Ô¤¬µÕÅ¾¤· ¡ÈÆÈÁö¡É¡¡·´»ÔÂÐ¹³·§Æü±ØÅÁ
18¶è´Ö100.£µ㎞¤ò¶¥¤¦
º£Æü¡Ê2·î8Æü¡Ë·´»ÔÂÐ¹³·§Æü±ØÅÁ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢·§ËÜ»Ô¤¬11Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Àã¤¬¹ß¤ê¡¢¸·¤·¤¤´¨¤µ¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÀï¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿·´»ÔÂÐ¹³·§Æü±ØÅÁ¡£¸©Æâ19¤Î·´¤È»Ô¤¬¡¢Å·Áð»Ô¤«¤é·§ËÜ»Ô¤Þ¤Ç¤Î18¶è´Ö¡Ê100.5㎞¡Ë¤Ç¶¥¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Å·Áð»Ô¤¬ÀèÆ¬¤Ë
2¶è¤ÎÃæ³Ø1Ç¯À¸¶è´Ö¤Ç¡¢Å·Áð»Ô¤ÎÆ¶¸ý¹ÒÂÀÏº¤¬3¿Í¤òÈ´¤ÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢4¶è¤Ç¤ÏÊ¿Êý°ÉÆà¤¬¶è´Ö¾Þ¤ÎÁö¤ê¤ò¸«¤»¡¢Å·Áð»Ô¤Ï2°Ì¤Î·§ËÜ»Ô¤È1Ê¬°Ê¾åº¹¤ò¹¤²¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¤½¤Î¸å¡¢·§ËÜ»Ô¤¬½ù¡¹¤Ëº¹¤òµÍ¤á¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ13¶è¤Ç¤Ï¡¢·§ËÜ»Ô¤ÎÀ¾¸¶Âç²Ï¤¬Å·Áð»Ô¤òÂª¤¨¤ÆµÕÅ¾¤·¡¢1°Ì¤Ç¥¿¥¹¥¤ò¤Ä¤Ê¤®¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤«¤é¤Ï·§ËÜ»Ô¤¬ÆÈÁöÂÖÀª¤ËÆþ¤ê¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¼Â¤Ë11Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥ìー¥¹¤ÎÌÏÍÍ¤Ï2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¸á¸å3»þ¤«¤éRKK¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÊüÁ÷¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú·ë²Ì¡Û
1°Ì¡¡·§ËÜ»Ô¡¡5»þ´Ö19Ê¬40ÉÃ
2°Ì¡¡Å·Áð»Ô¡¡5»þ´Ö21Ê¬38ÉÃ
3°Ì¡¡µÆÃÓ·´»Ô¡¡5»þ´Ö22Ê¬45ÉÃ